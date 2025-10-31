국내 여성 1만6000명 얼굴 분석… 노화 지표 밝힌다

[R&D가 답이다] LG생활건강
LG생활건강이 연구개발(R&D) 역량 강화를 통해 단순 노화 지연을 넘어 생애 전반에 걸쳐 피부 건강을 관리하는 ‘피부 장수(Skin Longevity)’ 연구에 속도를 내고 있다. 이를 통해 유전적 특성과 연령대별 노화 특징을 고려한 맞춤형 뷰티 솔루션을 선보일 계획이다.
LG생활건강은 얼굴 이미지를 기반으로 피부 유형을 분류하는 ‘비전 AI’ 기술을 적용해 얼굴 부위별 노화 속도 차이를 규명했다.
우선 연구팀은 20∼60대 한국인 여성 약 1만6000명의 고해상도 이미지를 분석해 총 68개의 얼굴 특징을 도출했다. 이를 통해 눈꼬리 처짐, 입술 비율, 얼굴 윤곽 등 6가지 연령대별 노화 지표를 제시했다. 분석 결과 눈가는 50세 이전부터 처짐이 빠르게 진행된 반면 입술은 50세 이후부터 본격적인 변화가 나타났다.
또 얼굴 노화에 영향을 미치는 10개 유전자 영역도 밝혀냈다. 이를 위해 대규모 유전체 데이터로부터 원인 유전자를 발굴하는 ‘전장 유전체 연관성 분석 기술’을 적용했다.
연구 결과 ‘FOXL2’ 유전자는 눈가 노화 패턴을 조절하고 ‘FGF10’ 유전자는 얼굴 탄력과 피부 구조 유지에 기여한다는 점을 확인했다. 이 같은 성과들은 최근 피부과학 분야 국제 학술지 ‘피부연구학회지’ 온라인판에 게재돼 학문적 가치를 인정받았다.
LG생활건강은 안티에이징 제품 개발도 강화하고 있다. 자사 궁중 피부과학 럭셔리 코스메틱 브랜드 ‘더후’는 최근 저속 노화 핵심 성분인 ‘NAD Power24™’를 50% 함유한 ‘비첩 자생 NAD 파워 앰풀’을 출시했다. NAD는 피부 노화를 완화하는 핵심 인자다.
LG생활건강 더후 브랜드 관계자는 “비첩 라인 대표 제품인 자생 에센스와 앰풀을 함께 사용했을 때 피부 속 장벽이 33% 개선된다는 인체적용시험 결과를 확보했다”고 밝혔다.
김다연 기자 damong@donga.com
