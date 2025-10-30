토스페이로 결제시 15% 할인

삼성카드
토스 삼성카드는 토스페이, 토스쇼핑, 토스프라임 등 토스 주요 서비스 혜택을 제공하는 최초의 제휴 카드다.
결제 습관이 온라인과 모바일 중심으로 옮겨간 소비 흐름에 맞춰 생활 밀착형 할인 혜택을 전면에 내세운 게 특징이다.
국내 온오프라인 가맹점에서 토스페이로 결제하는 고객은 15% 할인을 받을 수 있다.
토스쇼핑에서 결제하면 15% 할인이 제공된다. 토스프라임, 구글플레이·앱스토어 인앱결제, 넷플릭스, 디즈니플러스, 유튜브 프리미엄, 티빙 결제 시 50% 할인을 월 최대 1만 원까지 받을 수 있다.
온라인 영역에서도 혜택을 받을 수 있다.
삼성페이, 네이버페이, 카카오페이 등 온라인 간편결제 10% 할인이 제공된다. 또 쿠팡, 네이버플러스스토어, 삼성카드 쇼핑 등 온라인 쇼핑몰 결제 금액의 10% 할인이 제공된다.
토스페이·쇼핑 15% 할인, 온라인 영역 10% 할인 혜택은 결제금액에 따라 최대 3만 원까지 제공된다.
토스 회원들이 선호하는 생활 영역에서도 할인을 제공한다. 스타벅스 50% 할인을 결제금액에 따라 5000원까지 받을 수 있다.
해외 결제를 할 때 전월 결제금액과 한도 제한 없이 2% 할인이 제공된다.
카드 상품 관련 자세한 정보는 토스 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다. 연회비는 국내 전용, 해외 겸용(마스터카드) 모두 1만5000원이다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
