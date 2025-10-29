닥터엘시아(Dr. Althea), 영국 세포라 전 매장 입점

글로벌 K-뷰티 브랜드 닥터엘시아(Dr. Althea)가 오는 11월 11일, 영국 세포라(Sephora) 온라인과 오프라인 전 매장에 입점하며 영국 뷰티 시장 내 입지를 더욱 확대한다.
지난 6월과 10월 각각 부츠(Boots)와 슈퍼드러그(Superdrug)에 입점한 데 이어, 이번 세포라 입점으로 닥터엘시아는 영국 내 주요 드럭 스토어와 뷰티 편집샵 전반으로 유통망을 다각화하게 된다.
세포라는 전 세계 35개국, 2,700여 개 매장을 보유한 글로벌 최대 화장품 편집샵으로, 다양한 프리미엄 및 혁신 뷰티 브랜드들이 큐레이션된 플랫폼으로 잘 알려져 있다.
이번 입점을 통해 닥터엘시아는 대표 제품인 345 릴리프 크림(345 Relief Cream)과 퓨어 그라인딩 클렌징밤(Pure Grinding Cleansing Balm)을 포함한 총 10종의 인기 제품 라인업을 선보인다.
345 릴리프 크림은 틱톡을 중심으로 소셜 미디어에서 입소문을 탄 제품으로, 할리우드 스타 셀레나 고메즈(Selena Gomez)도 사용하며 인기를 입증했다. 퓨어 그라인딩 클렌징밤은 연필깎이처럼 용기를 돌려 사용하는 혁신적인 타입의 클렌징 제품으로, 세계적 권위를 자랑하는 얼루어 베스트 오브 뷰티(Allure Best of Beauty)에서 ‘베스트 클렌징밤(Best Cleansing Balm)’으로 선정되며 제품력과 혁신성을 인정받았다.
닥터엘시아는 이번 영국 세포라 입점을 통해 브랜드 입지를 강화하고, 전 매장 입점을 통해 영국 전역의 소비자들이 제품을 직접 체험할 수 있는 기회를 넓힌다.
더퓨어랩 해외영업팀 안다빈 팀장은 “이번 세포라 입점을 통해 영국 시장에서 닥터엘시아 제품에 대한 높은 관심과 브랜드 인지도를 확인할 수 있었다”며 “앞으로 전략적인 유통망 확대를 통해 더 많은 소비자가 직접 제품을 체험할 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.
