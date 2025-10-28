뉴욕야시장, 신메뉴·세트메뉴 출시 및 프로모션으로 브랜드 경쟁력 강화 나서

뉴욕야시장은 지난 16일부터 전국 매장에서 고객 선호 메뉴 중심의 신메뉴 및 세트메뉴를 출시하고, 해피아워 이벤트, 각종 주류업체와의 컬래버레이션을 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 고객 만족도와 매장 경쟁력을 동시에 높이고, 보다 합리적인 가격대의 신메뉴를 통한 새로운 고객경험을 제공하기 위해 기획됐다. 이번 신메뉴는 전국 매장에 순차적으로 적용될 예정이다.
하반기 출시된 대표 신메뉴로는 △뉴욕야시장만의 감성을 담아 지글거리는 치즈가 인상적인 ‘알리고 치즈퓨레 스테이크’ △느끼함을 잡아주는 특제 페퍼소스가 곁들여진 ‘블랙페퍼 스테이크’, △한국인 취향의 매콤한 불소스로 풍미를 더한 ‘돼지고기 매콤 목살 스테이크’ △하반기 쌀쌀해진 날씨에 맞춰 두툼한 통삼겹살과 푹 익은 김치의 조화가 돋보이는 ‘통삼겹 김치찜’ 등이 있다.
또 오비맥주 ‘카스’와의 컬래버레이션을 통해 신메뉴 출시 매장에서 ‘카스 아이스 변온잔’을 맥주잔으로 제공한다. 차가운 맥주를 따르면 잔 표면 색이 변하는 독특한 비주얼 효과로, 고객에게 이색적이고 시각적인 즐거움을 선사한다.
더불어 해피아워 이벤트 ‘칼퇴근 스테이크 세트(칼스세트)’를 통해 세트메뉴를 한정 시간대에 할인 제공함으로써 초저녁 고객 유입을 확대하는 프로모션을 선보일 예정이다.
뉴욕야시장 본사 관계자는 “뉴욕야시장은 이제 단순한 주점이 아니라, 식사와 술자리를 모두 만족시키는 주점 브랜드로 진화하고 있다”고 전했다.
한편, 뉴욕야시장은 신메뉴 출시교육을 전국 6곳 가맹점에서 개최했으며, 교육에 참여한 지역별 점주들에게 매장에서 사용할 수 있는 각종 홍보물들을 무상으로 제공하는 등 점주친화적인 브랜드로 거듭나고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
