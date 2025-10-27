퓌(fwee), ‘트와이스 나연’ 앰버서더 발탁과 함께 베이스 신제품 출시

메이크업 브랜드 fwee(이하 퓌)가 지난 24일 트와이스 멤버 나연을 모델로 발탁하며 함께한 첫 번째 캠페인을 공개했다. 화보와 영상 속 나연은 퓌 제품으로 메이크업을 완성해 나연만의 매력이 극대화된 모습을 보여준다.
이번 캠페인은 통통 튀는 나연의 밝은 이미지와 함께, 퓌의 신제품인 ‘스파 UV 글로잉 톤업 베이스’의 론칭 소식을 함께 담아냈다. 공개된 화보 속 나연은 퓌 제품들로 원 브랜드 메이크업을 완성해 퓌만의 맑고 투명한 유리알 피부, 발그레한 치크와 생기 넘치는 립으로 브랜드만의 분위기를 감각적으로 표현했다.
퓌는 나연의 매력을 담은 캠페인과 화보, SNS 콘텐츠들을 통한 이벤트 등 앞으로의 다방면의 활동을 통해 고객 접점을 강화하고 브랜드만의 색감을 업그레이드한다는 방침이다.
퓌는 나연을 모델로 선정하게 된 배경에 대해 K팝을 대표하는 글로벌 걸그룹으로서 다양한 방면에서 활동하며 퓌의 다채로운 색감을 나타내는 ‘Feel Your Moment’ 슬로건과 부합한다는 점, 퓌 대표 굿즈인 키링과 제품을 사용해 큰 화제를 일으켜 브랜드와 특별한 인연이 있었다는 점 등을 꼽았다. 나연이 10년 차 프로 아이돌로서 국내를 넘어, 세계 무대에서 사랑받고 있는 만큼, MZ 세대 고객에게 접근성을 넓히고 글로벌 영향력을 확장해 나가겠다는 계획이다.
이번에 퓌에서 선보이는 신제품인 ‘스파 UV 글로잉 톤업 베이스’의 경우, 베이스 명가 퓌에서 출시하는 제품답게 한 겹으로도 깨끗하고 맑은 피부를 연출해 주는 파데 프리템이자 다음 베이스와의 궁합을 최대로 만들어주는 부스터 베이스 제품이다.
특히 한국과 일본에서 동시 출시 예정인 제품으로, 양국에서 높은 인기를 누리고 있는 나연과 함께 캠페인을 진행함으로써 더욱 막강한 영향력을 발휘할 예정이다.
브랜드 관계자는 “오는 11월 1일 올리브영 및 퓌 아지트에서 출시 예정인 신제품 ‘스파 UV 글로잉 톤업 베이스’를 시작으로 하반기에도 다양한 신제품 출시가 계획되어 있다”며 “나연과 퓌가 함께 전개해 나갈 다양한 모먼트에 많은 관심 부탁드린다”라고 전했다.
