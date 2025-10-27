동아일보

10월을 배웅하며 전국이 인문학으로 물든다

  • 동아일보
교육부-한국연구재단 ‘인문주간’
11월 2일까지 29개 인문학 기관 참여
지역 역사-문화 반영 프로그램 가득
20년간 대표 인문학 축제 자리매김

전국 곳곳에서 지역의 인문학 향기를 맡을 수 있는 행사가 일제히 열린다.

교육부와 한국연구재단은 27일부터 다음 달 2일까지 ‘제20회 인문주간’ 행사를 개최한다. 전국 29개 인문학 관련 기관과 함께 260여 개의 다양한 프로그램을 운영한다. 인문주간 행사는 2006년 시작돼 올해로 20회째를 맞는다. 매년 10월 마지막 주에 개최된다. 지난 20년간 전국의 대학, 연구기관, 지역문화단체, 시민들이 참여하며 국내 대표 인문학 축제로 자리 잡았다.

올해 인문주간 주제는 ‘다시, 잇다: 인문학으로 잇는 지역과 공동체’이다. 기술 중심의 디지털 네트워크가 일상이 되고 개인화된 삶의 방식이 가속화되고 있는 가운데 우리가 함께 살아가는 공간인 ‘지역’의 의미를 되새기고 사람과 사람, 지역과 지역, 감정과 기억, 세대와 세대를 다시 연결하는 인문학의 역할과 실천을 조명한다.

올해 행사에는 교육부와 한국연구재단이 지원하는 전국 25개 대학의 인문도시사업단 15개소와 인문한국플러스(HK+) 지역인문학센터 14개소가 참여한다. 인문도시사업은 대학과 지역사회 간 네트워크를 통해 지역 인문자산을 발굴하고, 관련 프로그램을 통해 지역민이 더 쉽게 접근하도록 돕는 사업이다. 인문한국사업은 대학 내 인문학연구소를 집중 육성해 인문학 연구 인프라를 구축하고, 세계적 수준의 인문학 연구 성과 창출을 지원하는 것을 목적으로 한다.

올해에는 지역 고유의 역사와 문화가 반영된 프로그램이 가득하다.

대진대 인문도시사업단(경기 포천)은 ‘인문학의 주상절리, 인문도시 포천’을 주제로 행사를 진행한다. 포천의 금석학(금속과 석재에 새겨진 글을 대상으로 언어와 문자를 연구하는 학문) 강연을 비롯해 한탄강의 지질문화유산 및 8경 탐방, 외국인과 함께 하는 서예 체험 등으로 구성됐다. 제주대 인문도시사업단(제주)은 ‘다시, 잇다: 탐라에서 제주까지 동네의 인문학’을 주제로 조선시대 제주목사들의 이야기를 따라 제주시 원도심을 걸어 보는 시간 여행 체험, 제주 신화와 생활이 담긴 영등굿 탐색 등을 진행한다.

부산대 인문도시사업단(경남, 창원)은 ‘다시, 잇다: 부산대 인문연과 창원시의 인문동행’을 주제로 하여 개막 공연을 비롯해 작가와 함께 하는 골목 생태 탐험, 드로잉으로 만나는 창원의 인물과 유적 체험, 공간으로 바라본 지역의 과거와 현재 등 다채로운 행사를 진행한다. 전북대 인문도시사업단(전북 무주)은 덕유산과 무주 지역을 중심으로 ‘인문학으로 만나는 무주 자연생태 이야기’ 행사를 개최한다.

보다자세한내용은한국연구재단 및 기초학문자료센터 누리집에 실린 행사 안내서(가이드북)를 통해 확인할 수 있다.

[서울]
경희대(HK+통합의료인문학연구단)
의료인문학으로 잇는 환경공동체

동국대(HK+문화학술원)
전통과 근대로 만나는 지역과 인간

서울대(HK+일본연구소)
책으로 만나는 한일 문화 교류: 삶의 터전에서 문화의 다리로 이어지는 ‘토지’의 여정

서울대(HK+AsIA지역인문학센터)
2025 덩실덩실 AsIA 문화축제: 아시아의 지혜, 책으로 만나다

한국외국어대(HK+중남미연구소)
생태문명 시대의 인문학―지구 공동체를 위한 전환적 사유

한국외국어대(HK+러시아연구소)
2025 러시아연구소 인문강좌

한국외국어대(HK+국제지역연구센터)
우리 문화 원형, 세계를 잇다

한국외국어대(HK+세미오시스 연구센터)
횡단하는 매체

[경기 부천]
가톨릭대(인문도시사업단)
비욘드 부천: 2029 비 프로젝트―비욘드 스페이스!

[경기 포천]
대진대(인문도시사업단)
인문학의 주상절리, 인문도시 포천

[경기 의정부]
신한대(인문도시사업단)
사람의 기억과 인문학의 길

[경기 안양]
안양대(HK+신학연구소)
인문학, 동서를 잇다

[전북 무주]
전북대(인문도시사업단)
인문학으로 만나는 무주 자연생태 이야기

[경남 창원]
부산대(인문도시사업단)
다시, 잇다: 부산대 인문연과 창원시의 인문동행

[제주]
제주대(인문도시사업단)
다시, 잇다: 탐라에서 제주까지 동네의 인문학

이 외 강원, 충남, 전북, 경주, 부산 등 전국에서 행사 진행. 자료: 한국연구재단

이원홍 기자 bluesky@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
지금 뜨는 뉴스