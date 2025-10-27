10월을 배웅하며 전국이 인문학으로 물든다

[서울]경희대(HK+통합의료인문학연구단)
의료인문학으로 잇는 환경공동체동국대(HK+문화학술원)
전통과 근대로 만나는 지역과 인간서울대(HK+일본연구소)
책으로 만나는 한일 문화 교류: 삶의 터전에서 문화의 다리로 이어지는 ‘토지’의 여정서울대(HK+AsIA지역인문학센터)
2025 덩실덩실 AsIA 문화축제: 아시아의 지혜, 책으로 만나다한국외국어대(HK+중남미연구소)
생태문명 시대의 인문학―지구 공동체를 위한 전환적 사유한국외국어대(HK+러시아연구소)
2025 러시아연구소 인문강좌한국외국어대(HK+국제지역연구센터)
우리 문화 원형, 세계를 잇다한국외국어대(HK+세미오시스 연구센터)
횡단하는 매체
[경기 부천]가톨릭대(인문도시사업단)
비욘드 부천: 2029 비 프로젝트―비욘드 스페이스!
[경기 포천]대진대(인문도시사업단)
인문학의 주상절리, 인문도시 포천
[경기 의정부]신한대(인문도시사업단)
사람의 기억과 인문학의 길
[경기 안양]안양대(HK+신학연구소)
인문학, 동서를 잇다
[전북 무주]전북대(인문도시사업단)
인문학으로 만나는 무주 자연생태 이야기
[경남 창원]부산대(인문도시사업단)
다시, 잇다: 부산대 인문연과 창원시의 인문동행
[제주]제주대(인문도시사업단)
다시, 잇다: 탐라에서 제주까지 동네의 인문학
이 외 강원, 충남, 전북, 경주, 부산 등 전국에서 행사 진행. 자료: 한국연구재단
댓글 0