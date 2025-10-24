“韓, AI 강대국 되려면 ‘소버린AI-글로벌 협력’ 투트랙 전략 필요”

오픈AI “韓 모델, 산업 확장 제한적”
‘한국형 소버린AI 구현’ 협조 뜻 밝혀
한국 참여한 ‘스타게이트 프로젝트’
대표적 글로벌 협력 사례로 꼽기도
오픈AI가 한국이 인공지능(AI) 강대국으로 올라서려면 ‘소버린 AI’ 구축뿐 아니라 글로벌 협력을 병행하는 투 트랙 전략이 필요하다고 제안했다. 전통적 반도체 강국인 한국의 인프라적 강점을 토대로 오픈AI와 같은 선두 기업과 협력해야 글로벌 경쟁에서 뒤처지지 않는다는 것이다.
오픈AI는 23일 ‘한국에서의 AI: 오픈AI의 경제 청사진(AI in South Korea: OpenAI’s Economic Blueprint)’ 보고서를 발표하고 이같이 밝혔다.
● “韓 AI 모델 산업 전반 확장 제한적”
크리스 리헤인 오픈AI 글로벌 대외협력 최고책임자(사진)는 이날 오전 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 미디어라운드테이블에서 “한국은 반도체, 디지털 인프라, 인재, 정부 지원이라는 4대 강점을 바탕으로 역사적 리더십을 발휘할 기회를 갖고 있다”고 전했다. 한국 이용자에 대해서도 “한국의 주간활동사용자(WAU)는 약 1700만 명으로 전년 대비 4배나 증가했고, 인구 대비 구독률은 전 세계 1위 수준”이라며 “또한 서울은 오픈AI의 영상 생성 AI ‘소라’ 사용 인구도 1위”라고 강조했다.
오픈AI는 한국형 소버린 AI 구현에 협조하겠다는 뜻도 드러냈다. 리헤인 최고책임자는 “오픈AI는 한국을 ‘AI 인프라 허브’ 로 발전시키기 위해 협력할 준비가 되어 있다. 한국의 소버린 AI, 즉 ‘한국의, 한국에 의한, 한국을 위한 AI’를 현지 데이터와 인프라 안에서 구현하겠다는 것”이라고 밝혔다.
다만 한국 정부의 AI 3대 강국 목표를 위해선 소버린 AI뿐만 아니라 오픈AI 등 글로벌 AI 기업들과의 협력이 필수적이란 입장이다. 한국의 대규모 AI 모델은 우수한 연구 성과를 내고 있지만, 산업 전반에 대한 확장은 제한적일 수 있다고 진단하고 있기 때문이다. 보고서는 “한국은 현재 강력한 정부의 의지와 산업계의 준비 태세를 바탕으로 세계 주요 AI 강국 반열에 올라섰다”면서도 “AI 활용 확대, 기술 격차 해소, 데이터 상호운용성 개선 등에서 신속하게 대응하지 않으면 AI 전환의 모든 혜택을 온전히 누리지 못할 위험이 있다”고 지적했다.
● 삼성전자 SK하이닉스 D램 공급 등 글로벌 협력 강조
특히 리헤인 최고책임자는 “AI 인프라 구축은 전기망·철도·도로 같은 거대 산업으로, 글로벌 인프라 확대 속에서 한국의 메모리 반도체 기업은 전 세계 공급망의 핵심이 될 수 있다”고 했다. 오픈AI는 이번 한국의 ‘스타게이트 프로젝트’ 참여를 대표적 글로벌 협력 사례로 꼽았다. 최근 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 방한해 삼성전자·SK하이닉스와 D램 공급 계약을 체결하고, 과학기술정보통신부와 국내 AI 데이터센터 개발을 추진하기로 합의했다.
정책적 제안도 내놓았다. 리헤인 최고책임자는 “기술·금융·정책 지원이 결합된 AI 국가 패키지를 발전시켜 한국형 ‘K-AI 생태계’를 구축할 수 있다”고 했다. 류제명 과기정통부 2차관은 이날 오후 리헤인 최고책임자를 만나 글로벌 데이터센터 구축 프로젝트에 있어 한국 AI 데이터센터 프로젝트를 최우선 순위로 반영해 달라고 요청했다.
한편 앤스로픽도 한국을 전 세계에서 가장 기대되는 AI 시장 중 하나로 꼽았다. 벤저민 맨 앤스로픽 공동 창업자는 이날 SK텔레콤과의 인터뷰에서 “한국은 기술 인프라, 실행 속도, 품질 기준이 결합한 독특한 혁신 환경을 갖췄다”며” 정부의 AI 강국 목표 아래 민관 협력이 강화되면서 혁신 속도가 더 빨라질 것”이라고 전망했다.
