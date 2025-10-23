10·15 부동산 규제 피한 의정부 새 아파트 ‘탑석 푸르지오 파크7’ 공급

국토교통부와 기획재정부, 금융위원회는 지난 15일 발표한 ‘주택시장 안정화 대책’을 통해 서울 25개 전 자치구와 경기 12개 지역을 조정대상지역과 투기과열지구, 토지거래허가구역으로 발표했다. 이번 규제에 포함된 경기 지역은 과천, 광명, 성남 분당·수정·중원, 수원 영통·장안·팔달, 안양 동안, 용인 수지, 의왕, 하남 등이다.
이에 따라 16일부터 해당 지역에서 매수자의 대출 한도가 주택담보비율(LTV) 70%에서 40%로 축소되고, 전세·신용대출 차주의 규제 지역 주택구입도 제한된다. 또한 토지거래허가구역도 동일 지역 내 아파트 및 아파트가 1개동 포함된 연립·다세대주택을 대상으로 지정해 20일부터 시행됨에 따라 취득일로부터 2년간 실거주 의무가 발생한다.
금융 규제도 강화된다. 수도권·규제지역 내 주택담보대출 한도는 시가 15억 원 이하 주택은 6억 원으로 현행을 유지하되, 16일부터 15억~25억 원 주택은 4억 원, 25억원 초과 주택은 2억 원으로 고가 주택일수록 대출 한도가 축소됐다. 또 스트레스 DSR 금리 하한이 1.5%에서 3%로 상향 조정돼, 금리 인하 시 발생 가능한 차주별 대출한도 확대 효과가 일정 부분 상쇄될 전망이다.
이번 조치로 규제 지역 내에서는 대출과 거래가 한층 제한되면서, 상대적으로 규제가 완화된 인천·경기 비규제 지역으로 실수요 중심의 주택 수요가 집중되는 ‘풍선효과’가 나타날 것으로 전망된다. 과거에도 정부에서 규제 지역을 발표한 뒤 인근 지역으로 집값 상승이 이어지는 사례가 발생했기 때문이다.
한 업계 관계자는 “서울과 경기 일부 규제지역에서 대출과 거래가 제한되면서 실수요자들이 비규제 지역에서 내 집 마련을 고민하는 분들이 늘어날 것으로 보인다”라며 “정부 규제로 인해 수요가 급감할 것으로 예상해 건설사에서도 신규 공급 물량을 줄일 수 있는 만큼 기존단지나 최근 분양에 나서기 시작한 단지를 주목해볼 필요가 있다. 특히 이번 규제에서 제외된 지역에 있는 곳이라면 더욱 자세히 살펴보는 것이 좋겠다”고 말했다.
이런 가운데 10.15 대책에 적용받지 않는 의정부에서 신규 아파트가 공급 중에 있어 눈길을 끈다. 그 주인공은 대우건설이 경기도 의정부시 용현동에 선보이고 있는 ‘탑석 푸르지오 파크7’이다. 단지는 지하 3층~지상 27층 7개 동, 전용면적 59~84㎡ 935가구로 구성된다.
‘탑석 푸르지오 파크7’은 교통여건이 우수해 서울으로의 이동이 수월하다. 의정부 경전철 송산역이 도보권에 있으며, 7호선 탑석역(예정)도 인근에 위치한다. 특히 7호선 탑석역(예정)을 통해 서울까지 2정거장, 강남권역까지는 50분 대 도달이 가능하다. 7호선 연장선의 경우 서울 도봉산역에서 양주 옥정지구까지 15.3㎞ 연장하는 노선으로 오는 2027년 개통을 앞두고 있다.
또 GTX-C노선이 예정인 의정부역도 멀지 않은 곳에 자리한다. GTX-C노선의 경우 오는 2028년 개통 목표로, 개통 시 삼성역까지 5정거장, 약 20분대면 이동이 가능해 강남 접근성이 개선될 전망이다.
탑석 푸르지오 파크7은 상품성에도 신경을 썼다. 입주민들이 쾌적한 삶을 즐길 수 있도록 일조권과 조망권을 극대화했다. 세대 내부는 타입별로 채광과 통풍이 용이한 구조 위주로 설계되었으며, 전 타입에 드레스룸과 다용도실을 마련했다. 특히, 전용 84㎡ 이상에서는 주부들의 니즈를 반영해 현관창고와 팬트리 등을 갖춰 넉넉한 수납공간을 확보했다.
입주민들이 단지 내부에서 여가시간 및 취미생활을 즐길 수 있도록 다양한 커뮤니티 시설도 마련했다. 입주민의 건강을 위한 피트니스클럽, 골프클럽, 스크린골프, G/X클럽이 조성된다. 더불어 입주민들끼리 편안하게 이야기를 나눌 수 있는 그리너리카페(작은도서관), 그리너리스튜디오(오픈독서실), 시니어클럽(경로당)도 갖췄으며 YBM영어도서관, 독서실 등 교육특화 시설도 함께 갖췄다.
여기에 단지명에서도 확인할 수 있듯이 아쿠아 포레스트, 워터 플레이파크 등 7개의 공원을 배치해 단지 내에서 쾌적한 여건을 확보했으며 지상에 차가 없는 단지로 조성해 입주민에게 안전한 보행공간이 제공된다. 이외에도 서울시립대 조경학과 김영민 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여해 다양한 수경시설과 주변 산지와 숲을 연결하는 산책로 등 차별화된 프리미엄 조경공간을 제공할 계획이다.
‘탑석 푸르지오 파크7’은 생활 인프라 역시 좋다. 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 롯데시네마, 메가박스 등 다수의 대형 생활편의시설이 반경 3km 내에 있어 편리하게 이용할 수 있다. 또한 용현초, 솔뫼중, 부용중, 부용고, 동국사대부속 영석고 등 초∙중∙고교도 주변에 자리잡고 있어 교육환경도 뛰어나다.
한편, 탑석 푸르지오 파크7은 현재 견본주택에서 선착순 동호지정 계약을 진행하고 있으며 전타입 계약금 500만 원으로 계약이 가능하다. 탑석 푸르지오 파크7 견본주택은 경기도 의정부시 용현동에 위치한다.
