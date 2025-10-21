DK아시아, 신검단 로열파크씨티Ⅱ에 ‘로열 레전드 히어로즈’ 개장

DK아시아는 인천 신검단 로열파크씨티Ⅱ에 스크린 스포츠 복합공간 ‘로열 레전드 히어로즈’를 개장했다고 21일 밝혔다. 잠실 롯데월드몰과 소노캄, 쏠비치, 소노펠리체 등에서 운영되는 스포츠 체험 시설이 국내 최초로 주거 단지 내에 도입됐다.
로열 레전드 히어로즈는 국내 스크린 스포츠 대표 브랜드 ‘플레이 레전드’와 협약을 통해 조성됐다. DK아시아 측은 이번 시설을 통해 입주민이 멀리 이동하지 않아도 단지 내에서 가족·이웃과 함께 여가를 즐기며 건강한 휴식을 누릴 수 있도록 했다고 설명했다.
이 시설은 신검단 로열파크씨티Ⅱ 상업시설 로열 아너스 애비뉴에 들어서고 배팅·피칭·사커·양궁·농구·액션레이싱·캔디슬러시 등 인기 종목 7개를 즐길 수 있다고 한다. 설계 단계부터 상업시설 내 지하층에 배치해 소음이 단지로 유입되지 않도록 한 것이 특징이다. DK아시아는 상가 임대수익을 포기하면서도 입주민의 주거 만족도를 높이기 위해 이러한 구조를 채택했다고 설명했다.
로열 레전드 히어로즈가 들어선 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 전용 59~99㎡ 규모 1500세대로 구성된 인천 최초 후분양 단지다. DK아시아는 로열파크씨티를 ‘도시 전체를 하나의 리조트로 구현한 주거 모델’로 제시하며 단지 내에서 일상과 여가가 공존하는 생활 환경을 구현하고 있다.
설계 철학은 DK아시아의 시그니처 서비스인 ‘삼식 서비스’에서도 볼 수 있다. 풀무원 푸드앤컬쳐와 신세계푸드가 운영하는 ‘로열 트리니티 라운지’는 부대시설이 아닌 별도 상업시설에 분리 배치해 조리 과정에서 발생할 수 있는 냄새와 소음을 차단했다고 한다.
앞서 단지에는 수영장·골프장·휘트니스센터 등 6성급 호텔 수준의 커뮤니티 시설을 도입된 바 있다. 바데풀과 유아풀, 건식 사우나를 갖춘 수영장, 비거리 50m 전 타석 GDR 시스템을 구비한 복층형 실내 골프장, 명품 브랜드 테크노짐 기구를 갖춘 피트니스센터 등이 대표적이다. 여기에 입주민 전용 55인승 파워 카타마란 요트 서비스까지 제공하며 리조트형 주거의 상징으로 자리 잡았다.
김형남 DK아시아 전무는 “로열 레전드 히어로즈와 6성급 호텔 수준의 커뮤니티 시설은 로열파크씨티즌들이 단지 내에서 건강한 쉼과 일상의 힐링을 누릴 수 있도록 한 공간”이라면서 “DK아시아는 도시 전체를 리조트로 구현해 떠나지 않아도 일상의 모든 순간이 감동이 되는 프리미엄 리조트 도시를 완성해 가겠다”고 말했다.
이어 “전체 수목의 80%를 상록수로 조성해 사계절 내내 푸른 자연경관을 제공하고 메밀꽃과 황토 십리길, 호밀밭 등 계절별 테마 공간을 지속적으로 확장할 계획”이라며 “로열파크씨티를 수도권 최대의 건강과 치유의 명소로 발전시켜 입주민의 자부심을 높이겠다”고 덧붙였다.
