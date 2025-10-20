동아일보

서프 AI, 업비트와 구독 코드 증정 이벤트 진행

가상자산 리서치 플랫폼 ‘서프 코파일럿’, 국내 사용자 확대 나서

AI 기반 가상자산 리서치 플랫폼 ‘서프 코파일럿(Surf Copilot)’이 가상자산 거래소 업비트와 함께 무료 구독 코드 증정 이벤트를 진행한다고 지난 17일 밝혔다. 이번 이벤트는 같은 날 오후 8시에 시작되어, 20분도 채 되지 않아 2만 개의 코드가 모두 소진됐디.

서프는 챗GPT처럼 대화형으로 가상자산 시장 분석을 수행할 수 있는 AI 플랫폼이다. 사용자는 서프를 통해 질문을 던지고 답변을 받으며, 필요한 투자 인사이트를 빠르게 얻을 수 있다. ‘누구나 쉽게 접근할 수 있는 효율적인 리서치 환경을 만들자’는 문제의식에서 출발한 서프는 초보 투자자부터 전문 리서처까지 폭넓은 이용자층을 위한 기능을 지속적으로 확장하고 있다.

지난 8월 플랫폼이 출시된 이후, 서프는 약 1,400억 개 이상의 텍스트 단위를 처리하며 40만 건 이상의 가상자산 관련 질문에 답변했다. 전체 이용자 중 한국 사용자는 30% 이상을 차지하며, 특히 국내 시장에서의 성장세가 두드러진다.

이번 이벤트를 통해 업비트 이용자들은 간단한 퀴즈를 풀고, 서프의 프리미엄 구독 서비스를 한 달간 무료로 이용할 수 있는 코드를 받을 수 있었다. 이번 협업은 한국 이용자들의 접근성을 높이고, 가상자산 투자자를 위한 차세대 AI 리서치 도구로서 서프의 입지를 강화하기 위한 전략적 파트너십의 일환이다.

라이언 리(Ryan Li) 서프 공동창립자는 “업비트와의 협업을 통해 더 많은 이용자들이 서프를 경험할 수 있게 되어 기쁘다”며 “변동성이 큰 시장 환경 속에서도 AI가 신뢰도 높은 정보를 빠르게 정리해, 투자자들이 보다 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것이 목표”라고 말했다.

최용석 기자 duck8@donga.com
