“헤이디! 쇼핑 코스 짜주고 식당 추천해줘”

현대百 ‘AI 쇼핑 도우미’ 공식 출시
현대백화점은 고객에게 맞춤형 오프라인 쇼핑을 제안하는 인공지능(AI) 쇼핑 어시스턴트(도우미) ‘헤이디’를 내국인에게도 확대 적용한다고 19일 밝혔다.
헤이디는 생성형 AI가 백화점·아웃렛 점포 내 브랜드 매장과 레스토랑, 이벤트 등 각종 정보를 종합해 개별 고객 취향에 맞춰 제공하는 서비스다.
현대백화점은 7월 외국인 전용으로 헤이디를 먼저 선보인 뒤 석 달 만에 내외국인 통합 버전을 전국 현대백화점·아웃렛에서 공식 오픈했다. 오프라인 점포에 부착된 QR코드를 스캔하거나, 현대백화점 홈페이지와 앱의 헤이디 메뉴를 클릭하면 이용할 수 있다.
외국인 고객의 헤이디 월평균 이용 건수는 9000건이었다. 외국인 전용으로 운영했을 당시 ‘더 알차게 구경하는 법’ 등 전반적인 코스 설계를 부탁하는 질문이 두드러졌다. 또‘여행 기념 선물로 무엇을 사가면 좋을까요?’ ‘한국의 매운 음식을 먹을 수 있는 식당이 있나요?’ 등 선물과 식당 등에 관한 문의도 많았다.
통합버전 헤이디는 고객 취향에 맞는 초개인화 서비스를 한층 강화했다. 통합 버전에서는 고객의 선물 목적과 원하는 가격대 등에 맞는 브랜드와 상품을 추천한다.
현대백화점 측은 “온·오프라인 구매 이력과 장바구니 데이터, 위치 정보 등 헤이디에 연동 가능한 데이터를 더욱 풍부하게 확장해 한층 정교한 개인화 추천 서비스를 구현할 계획”이라고 했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
