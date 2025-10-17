[단독]한계 내몰리는 저신용자들… 20개 대부업체 연체율 10% 넘어

법정 최고금리 수준 대출 늘어나자
30일 이상 연체도 3년새 3%P 상승
대부업체, 고신용 대출 집중 분위기
저신용자 불법 사금융 내몰릴 우려
대부업체에서 고금리 대출을 받은 저신용자들의 연체율이 연일 치솟고 있는 것으로 나타났다. 대부업체들도 연체 부담으로 취약계층 대출을 꺼리고 있어 급전 마련을 위해 불법 사금융을 찾는 사례가 늘어날 것이란 우려가 나온다.
16일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 이양수 의원실이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 상위 20개 대부업체의 개인신용대출 연체율(30일 이상 연체된 채권 기준)은 6월 말 기준 10.3%였다. 연체율은 2021년 말 6.9%에서 2022년 말 8.3%, 2023년 말 9.4%에 이어 지난해 말 9.9%를 나타냈다. 3년 만에 3%포인트 상승한 것이다. 대출 받을 곳이 마땅치 않은 저신용 취약계층들을 중심으로 법정 최고 금리(20%) 수준의 대출이 늘어난 결과로 풀이된다.
대부업체 상위 20개사의 대출 금리 현황을 살펴보면 ‘20% 이상∼25% 미만’ 금리 대출 잔액은 올 6월 말 2조297억 원이었다. 전체 대출 잔액의 90%를 차지하는 수준이다. 2023년 말엔 1조7950억 원, 2024년 말엔 1조9416억 원으로 늘었고 올해 다시 증가세를 이어가는 것으로 보인다.
대부업은 시중은행, 2금융권 등의 대출 문턱을 넘지 못한 저신용자들이 급전 마련을 위해 찾는 편이다. 업계에서는 취약계층의 원금, 이자 상환 능력이 저하되면서 대부업권의 연체율이 한계치 수준까지 도달했다고 진단했다.
대부업계 관계자는 “저신용자들의 연체율이 높아지면서 업체들의 심사가 더 까다로워졌고, 상대적으로 신용점수가 높은 고객에 대한 대출에 집중하는 분위기”라고 했다. 이어 “다만 대부업체들이 연말에 부실 채권을 일괄 처리하는 점을 고려하면 올해 12월 말 연체율은 6월 말보단 감소할 것”이라고 설명했다.
일각에서는 등록 대부업체에서 생활 자금을 확보하지 못한 이들이 불법 사금융으로 내몰릴 수 있다고 우려한다.
서민금융연구원은 올 6월 발간한 ‘저신용자 대상 설문조사 분석 보고서’를 통해 지난해 제도권에서 불법 사금융으로 이동한 저신용자 수가 2만9000∼6만1000명에 이르는 것으로 추산했다. 이들의 불법 사금융 이용 금액은 3800억∼7900억 원으로 추정했다.
서민금융연구원 관계자는 “대부업의 서민금융 역할을 재정립하기 위해 탄력적 최고 금리제 도입을 고려할 필요가 있다”고 제안했다. 이 의원은 “금융 취약계층이 불법 사금융으로 내몰리지 않도록 관련 대책을 서둘러 마련해야 한다”고 강조했다.
댓글 0