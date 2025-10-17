하나금융 “생산적-포용 금융에 5년간 100조 투입”

국민성장펀드에 10조 선제 지원
하나금융지주는 생산적 금융으로의 대전환과 포용금융 확대를 위해 2030년까지 5년간 100조 원을 투입하는 ‘하나 모두 성장 프로젝트’를 한다고 16일 밝혔다. 하나금융은 전 관계사가 참여하는 ‘경제성장전략 TF’를 구축하고 미래 먹거리가 될 국가전략산업 육성과 벤처·중소기업 활성화 등 생산적 금융에 84조 원을, 금융취약계층 지원 등 포용금융에 16조 원을 각각 지원한다.
AI-바이오 육성 50조 규모 대출
함영주 회장 “그룹 대전환 실천”
하나금융은 생산적 금융과 관련해 현재 정부가 150조 원 규모로 추진 중인 국민성장펀드에 10조 원을 선제적으로 지원한다. 이는 국민성장펀드 민간 재원(75조 원)의 약 13% 수준이다. 기업의 성장 단계에 맞는 맞춤형 투자 지원을 위한 △모험자본 공급 2조 원 △민간펀드 결성 기여 6조 원 △첨단산업 투자 1조7000억 원 △지역균형발전 투자 3000억 원 등 총 10조 원 규모의 그룹 자체 투자자금도 별도로 조성된다. 이로써 기업 성장 단계에 맞는 맞춤형 투자를 지원한다. 특히 하나벤처스는 민간 모펀드 운영 경험을 바탕으로 4조 원 규모의 자펀드 조성을 지원해 벤처 생태계 활성화에 나선다.
하나금융은 인공지능(AI)·바이오 등 국가전략산업 육성을 위한 ‘핵심성장산업대출’ ‘산업단지성장드림대출’ 등 특판 상품을 신설해 50조 원 규모의 대출을 시행한다. 수출입 중소기업의 공급망 강화를 위한 14조 원 규모의 금융 지원에도 나설 예정이다. 하나금융은 환 리스크 관리, 외국환 컨설팅 등 종합금융 서비스도 강화할 계획이다.
하나금융은 포용금융에 쓰이는 16조 원 중 12조 원은 소상공인·자영업자에게 경영 안정 자금, 보증서 대출을 지원한다. 신용도가 낮거나 담보가 부족한 지역 소상공인·자영업자를 위해 매년 지역신용보증재단 출연금을 기반으로 1조2500억 원 수준의 보증서 대출을 공급한다. 또 1조1000억 원 규모의 유동성 지원을 위한 특판 대출도 시행할 예정이다.
매년 100억 원 수준의 소상공인 맞춤형 채무조정 프로그램도 운영한다. 정상 차주라도 상환에 어려움이 예상되는 차주를 선별해 장기 분할 상환, 금리 감면 등 신속한 채무 조정을 지원한다.
함영주 하나금융 회장은 “손쉽게 수익을 내왔던 기존 방식을 완전히 탈바꿈해 생산적 분야로 자금이 흘러 들어갈 수 있도록 그룹의 대전환을 만들고, 금융이 필요한 모든 이해관계자의 든든한 동반자로서 진정성 있게 포용금융을 실천하겠다”고 밝혔다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
