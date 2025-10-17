[아파트 미리보기]양주 덕계역에 1595채 대단지 선보여

㈜신영 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’
덕계역 도보 5분… 7호선-GTX 추진
수도권 연계 도로-철도망 풍부
인근에 초중고교 등 인프라 갖춰… “규제 피한 수도권 분양에 관심↑”
가파른 매매가격과 분양가 상승세에 10·15 부동산대책에 따른 광범위한 규제지역 지정으로 내 집 마련이 점점 더 어려워지고 있다. 수도권 내 비(非)규제지역에서도 서울 접근성이 우수한 신규 분양 단지에 대한 관심이 높아지고 있다.
㈜신영은 경기 양주시 덕계동에서 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’을 선보인다고 16일 밝혔다. 지웰 엘리움 양주 덕계역은 ㈜신영의 대표 주거 브랜드 ‘지웰’과 대방산업개발의 주거 브랜드 ‘엘리움’이 적용되는 단지다. 10개 동(지하 4층∼지상 39층), 전용면적 49∼122㎡ 1595채 규모다. 시공을 대방산업개발이 맡았다.
지웰 엘리움 양주 덕계역은 지하철 1호선 덕계역이 도보 5분 거리에 위치한 역세권 단지다. 회천남로를 비롯해 평화로, 국도 3호선, 수도권 제2순환고속도로를 이용할 수 있는 양주나들목(IC) 등 주요 도로망을 통해 서울과 수도권 전역으로 이동이 편리하다. 또한 수도권광역급행철도(GTX) C노선이 인근에서 추진되고 있으며, 지하철 7호선 연장 사업도 2026년 말 개통을 목표로 현재 도봉산∼옥정 구간 공사가 진행되고 있다. 이 밖에도 서울∼양주 고속도로(2030년 개통 예정), 수도권 제2순환고속도로(2029년 전 구간 개통 예정), 국도 3호선 대체우회도로 등 서울 북부권과의 연계를 강화하는 교통망이 다수 계획돼 있다.
단지 인근 덕계역 중심 상권에는 병의원, 학원, 식당, 생활필수업종 등이 밀집해 있다. 이마트, LF스퀘어 등 대형 생활편의시설도 가깝다. 예비타당성 조사를 앞둔 옥정 공공의료원(경기 북부 의료원)이 300병상 규모의 종합병원급 공공의료원으로 추진되고 있다는 점도 기대를 더한다.
교육환경과 자연·문화 인프라도 돋보인다. 회천새봄초(2026년 9월 예정)를 비롯해 개교가 계획된 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권에 위치해 안전한 통학 여건을 갖출 것으로 전망된다. 덕계역 학원가도 가까운 학세권 단지다. 또한 수변공원, 고장산 등 다양한 휴식공간이 인근에 있고, 단지 바로 앞으로 ‘덕계공업지구 체육공원’이 들어설 예정이다. 또한 경기 북부 유아체험교육원, 양주아트센터(예정) 등 문화 인프라도 갖추고 있다.
모든 가구에 소비자 선호도가 높은 3, 4베이 설계를 적용했으며, 판상형과 타워형을 모두 도입해 선택의 폭을 넓혔다. 타입에 따라 △거실·다이닝·주방을 일렬로 배치한 LDK 구조 △주방 대형창 △효율적인 ㄱ·ㄷ자형 주방 △호텔식 와이드 카운터형 세면대 등이 마련된다. 여기에 팬트리, 알파룸, 드레스룸, 현관창고 등 풍부한 수납공간도 갖출 예정이다.
커뮤니티 시설은 전 연령대가 함께 이용할 수 있는 다양한 시설을 배치했다. 특히 키즈라운지와 연계된 북카페는 영풍문고가 직접 신간 도서 및 스테디셀러를 큐레이션할 계획이다. 1인 독서실, 어린이집, 돌봄센터가 마련되며, 어린이 안전을 고려한 맘스스테이션도 설치된다. 또 피트니스센터, 스크린골프를 갖춘 골프연습장, 건식사우나가 포함된 샤워룸이 제공될 예정이다. 게스트하우스도 마련돼 지인 방문이나 소규모 파티 공간으로 활용할 수 있다. 대규모 녹지광장과 산책로 등을 조성해 입주민이 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있도록 했다. 입주는 2029년 4월 예정이다.
