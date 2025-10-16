마젠타로보틱스, ‘2025 제품설명회’ 성료 …도장 자동화 새 표준 제시

국내 모션플래닝 및 자동 도장 로봇 전문기업 ㈜마젠타로보틱스(대표 권기현)가 지난 13일 대전컨벤션센터(DCC)에서 ‘2025 마젠타로보틱스 제품설명회’를 개최했다고 밝혔다.
이번 설명회에는 레인보우로보틱스, KCC, 노루페인트 등 국내 주요 제조·도장·로봇 관련 기업들이 참석해, 도장 자동화 기술과 차세대 스마트 로봇 솔루션에 대한 관심을 보였다.
행사의 첫 번째 세션에서는 마젠타로보틱스의 핵심 기술인 ‘FAST(Factory Automation with Smart Teaching)’ 솔루션이 소개됐다. FAST는 사람의 동작을 인식해 로봇이 자동으로 도장 궤적을 학습하고 재현하는 기술로, 복잡한 형상의 제품도 손쉽게 자동화할 수 있는 것이 특징이다. 현장에서 진행된 FAST 솔루션 시연에서는 자동차 도어를 대상으로 한 모션 작업이 재현되어, 참가자들이 로봇의 정밀한 모션 트래킹을 직접 확인할 수 있었다.
이어 진행된 ‘GT PAINTER’ 제품 시연에서는 마젠타로보틱스가 독자 개발한 자율 도장 로봇이 선보였다. GT PAINTER는 생성형 학습(Generative Learning) 기술을 적용하여, 다양한 형상과 재질의 대상물에 대해 스스로 도장 경로를 최적화하는 기능을 갖췄다.
현장 시연에서는 실제 산업 현장에서 활용 가능한 자동차 범퍼 도장 모션 시연과 5m 리프팅 고소 로봇을 전시했다. GT PAINTER는 반복 작업의 효율화, 균일한 품질 확보, 위험 환경에서의 안전성 향상 등 도장 산업이 직면한 주요 문제 해결에 대한 현실적인 해법으로 주목받았다.
마젠타로보틱스 관계자는 “FAST와 GT PAINTER는 단순한 로봇 제어를 넘어, AI 기반 자율 학습을 통해 공정 자체를 진화시키는 솔루션”이라며 “이번 설명회를 통해 도장 자동화의 방향성을 공유하고, 산업 전반의 스마트 제조 혁신에 기여할 수 있는 계기가 됐다”고 밝혔다.
한편, 마젠타로보틱스는 2015년 창립된 모션 플래닝 시스템 전문기업으로, AI 기반 자동 도장 로봇 ‘GT PAINTER’와 스마트 티칭 시스템 ‘FAST’를 중심으로 건설, 조선, 제조 등 다양한 산업 분야의 자동화 SI 솔루션을 제공하고 있다.
댓글 0