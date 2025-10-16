GS칼텍스 ‘에너지플러스’ 앱, 세계 3대 디자인상 석권

주유 패턴 맞춰 결제-할인 지원

“사용자 경험 발전시켜” 평가 GS칼텍스가 ‘에너지플러스’ 애플리케이션(앱)으로 일본 최고 권위의 국제 디자인 공모전 ‘2025 굿 디자인 어워드’에서 시스템·서비스 부문 본상을 수상했다고 15일 밝혔다. GS칼텍스는 이로써 올 8월 ‘레드닷 디자인 어워드’, 9월 ‘IDEA 디자인 어워드’ 등 세계 4대 디자인 어워드 가운데 3개 어워드를 석권했다고 강조했다.



2021년 출시한 애너지플러스 앱은 사용자가 쓰는 유종, 주유량 등 주유 패턴에 맞춰 간편하게 결제, 할인, 적립을 처리하도록 지원해준다. 사용자가 자신의 정보와 결제 수단을 앱에 등록하면 주유소에서 바코드 스캔이나 핀번호 입력을 통해 처리하는 방식이다. 이 밖에 쿠폰 등록, 주유소 판매가 조회 등이 가능하도록 지속적으로 업데이트하고 있다. 해당 앱은 고객의 편의성 및 디자인 등 사용자 경험을 크게 발전시켰다는 평가를 받았다.





