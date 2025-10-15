무신사부터 컬리-SSG닷컴까지… 거리로 나온 이커머스

SSG닷컴, 첫 오프라인 페스타 ‘미지엄’ 진행
컬리-무신사도 거리로… 거래액 증가 효과 봤다
“온라인 한계 보완, 고객 신뢰 높이는 무대” 평가
온라인에서 활동하는 이커머스 기업들이 점차 오프라인으로 활동 반경을 넓히고 있다. 브랜드를 직접 체험할 수 있는 공간을 마련해 소비자와의 접점을 넓히겠다는 복안이다.
15일 업계에 따르면 SSG닷컴은 15일부터 19일까지 서울 성수동에서 첫 오프라인 페스타 ‘미지엄(美지엄)’을 진행한다. ‘셀렉티드 뮤지엄(Selected Museum)’을 콘셉트로 기획해 SSG닷컴이 엄선한 그로서리와 뷰티 브랜드를 한자리에서 선보인다.
고객은 새로움, 파트너는 기회… 플랫폼 신뢰도 작용
이번 행사에는 100여 개 브랜드가 참여한다. 온라인에서만 접할 수 있었던 트렌디한 식품과 화장품을 소비자가 직접 경험할 수 있도록 구성했다. 단순한 체험 공간을 넘어 SSG닷컴의 상품 운영 전략을 직접 확인할 수 있는 장인 셈이다.
미지엄은 6개 테마의 △고메 스트리트(1층, 스타셰프 요리·이야기 공간) △딜라이트존(1층, 다양한 맛 가득한 체험 공간) △이마트몰 신선 라운지(2층, 신선한 장보기 스토리 담은 공간) △스위트존(3층, 커피·달콤한 디저트 체험 공간) △BEAUTY OF SSG(3층, 뷰티 체험 공간) △미지엄 스테이지(4층, 버스킹과 다양한 맛 경험하는 힐링 공간) 전시·체험 콘텐츠로 조성됐다.
이번 행사는 파트너사에게도 새로운 소비자 접점을 제공하는 자리다. 실제로 현장 참여 파트너사 100여 곳 중 49곳은 이번 행사가 첫 플랫폼 연계 오프라인 팝업이다. 특히 백화점이 아닌 곳에서 쉽게 찾아보기 힘든 ‘겔랑’, ‘돌체앤가바나’, ‘바이레도’, ‘SK-Ⅱ’ 등 4곳의 프리미엄 브랜드는 이번이 첫 유통사 오프라인 팝업 진출이다.
이명근 SSG닷컴 영업본부장은 “이번 행사는 플랫폼 신뢰도와 상품 경쟁력을 입증하는 자리이자, 브랜드사와 고객이 직접 만나는 무대”라며 “앞으로도 고객 접점을 계속 확대해 신뢰도 기반의 플랫폼으로서의 차별화된 가치를 제공하겠다”고 말했다.
“소비자와 더 가까이”… 무신사‧컬리도 ‘오프라인’ 집중
컬리는 지난 2023년 샛별배송 서비스 론칭 후 8년 만에 처음으로 오프라인 행사 ‘컬리 푸드 페스타’를 열었다. 컬리와 함께 성장해 온 주요 파트너사 및 고객들과의 더욱 친밀한 소통을 위해 기획됐다. 나흘간 진행된 행사에는 약 2만 명의 소비자가 몰렸다.
오프라인 행사 효과를 톡톡히 본 컬리는 이듬해 행사 규모를 2배 가까이 늘렸으며, 소비자도 3만여 명 모았다. ‘뷰티 컬리 페스타’도 이때부터 시작했다. 총 12일간 열린 오프라인 90개 브랜드 포함 총 411개의 브랜드가 참가했다. 이를 통해 뷰티컬리 파트너사들은 전년 동기대비 4배 가까이 거래액이 증가한 효과를 봤다.
컬리는 오는 30일부터 내달 2일까지 4일간 서울 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 ‘아름다움을 알아보는 순간(Where Beauty Meets Curation)’을 주제로 ‘컬리 뷰티 페스타’를 또 한 번 진행할 예정이다. 스킨 수티컬즈, 나스 등 총 60여 개 뷰티 브랜드가 참여한다.
오프라인에 빠르게 눈을 돌린 이커머스로는 무신사도 있다. 무신사는 2017년 자체 브랜드 무신사 스탠다드를 론칭한 후 2019년 첫 오프라인 매장인 무신사 테라스를 열었다. 무신사 스탠다드 오프라인 매장 1호점은 2021년 서울 마포구 홍대 인근에 자리를 잡았다. 이후 성수, 강남, 명동, 대구 동성로 등 유동인구가 몰리는 지역을 중심으로 문을 열면서 30호점을 돌파했다.
이러한 흐름을 두고 업계 관계자는 “브랜드와 소비자가 같은 공간에서 만나는 경험이 중요해진 시대”라며 “제품을 직접 맛보고 만지며 이야기할 수 있는 오프라인 페스타는 이커머스 기업이 온라인의 한계를 보완하고 고객 신뢰를 높이는 데 효과적인 무대가 되고 있다”고 설명했다.
