“증세前 물려주자” 서울 아파트-빌라 증여 1년새 20% 급증

올해 전국 집합건물 증여 2.6만건
1년새 4% 늘어… 3년만에 최대
서울 증여 5건중 1건꼴 강남3구… ‘보유세 인상’ 전망속 절세 전략
“현금 증여보다 낫다” 인식도
아파트와 빌라 등을 매매하는 대신 다른 사람에게 물려주는 증여가 서울에서만 지난해보다 20% 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 아파트값이 오르는 가운데 부동산 관련 세금 부담이 커질 것으로 예상되자 증여를 통해 세금 부담을 최소화하려는 움직임으로 분석된다.
14일 법원 등기정보광장에 따르면 올해 1∼9월 전국 집합건물 증여 신청 건수는 2만6435건으로 집계됐다. 지난해 동기(2만5391건) 대비 1044건(4.1%) 증가한 수준으로 1∼9월 기준으로 보면 2022년 3만4829건 이후 3년 만에 가장 많았다.
특히 서울 증여 건수는 5882건으로 지난해 동기(4912건)보다 970건(19.8%) 늘었다. 지난해 대비 올해 전국에서 증가한 증여 건수(1044건)의 93%가량이 서울에서 증가한 것이다. 구별로 강남 3구(강남·서초·송파구)의 증여가 많았다. 강남구가 507건으로 가장 많았고 양천구 396건, 송파구 395건, 서초구 378건, 강서구 297건 등 순이었다. 서울의 증여 거래 5건 중 1건은 강남 3구에서 이뤄진 셈이다.
증여는 보통 부동산 가격이 오를 때 많아진다. 부동산 가격이 오르면 증여세 부과 기준이 되는 시세나 감정가액 등이 함께 높아져 세금 부담이 커지기 때문이다. 우병탁 신한은행 프리미어 패스파인더 전문위원은 “부동산 가격 상승으로 상속세 대상도 확대된 상황에서 앞으로 가격이 더 오를 것으로 예상되자 서둘러 증여에 나선 사람들이 많아진 것”이라며 “강남 3구에서 증여가 많이 이뤄지는 것도 고가 부동산이 밀집해 상속세 부과 대상이 많기 때문”이라고 설명했다.
‘똘똘한 한 채’ 선호 현상이 심화된 것도 증여를 늘리는 요인이다. 김우철 서울시립대 세무학과 교수는 “‘똘똘한 한 채’는 자산 증식의 중요한 방법으로 자녀에게 현금보다도 서울의 아파트를 물려주는 것이 더 이득이라는 인식이 강해졌다”며 “부동산 자체를 증여하는 게 양도소득세를 내고 매매를 한 뒤 현금을 증여하는 것보다 미래 가치가 더 크다고 판단하는 것”이라고 진단했다.
6·27 대출 규제와 9·7 공급 대책에도 서울 집값 오름세가 계속되면서 향후 부동산 세금이 강화될 가능성이 높다는 예측이 나온 것도 증여가 늘어나는 데 영향을 미친 것으로 보인다. 보유세 부담이 커지기 전 미리 증여하려는 수요가 작용한 것이다. 지난달 29일에는 김윤덕 국토교통부 장관이 개인 의견임을 전제로 “보유세를 늘려야 한다고 생각한다”고 발언하기도 했다.
증여를 할 경우 좀 더 세금을 아낄 수 있다는 인식도 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 다주택자에 대한 양도세 중과는 내년 5월까지 유예된 상태이지만, 여전히 최고 세율이 45%에 이르고 1주택자라 하더라도 12억 원 이상 고가 주택은 양도세를 내야 한다. 증여 역시 최고 세율은 50%에 이르지만, 전세보증금이나 대출 등 주택에 낀 채무까지 함께 증여하는 부담부증여 등으로 증여세를 줄일 수 있다.
