“증세前 물려주자” 서울 아파트-빌라 증여 1년새 20% 급증

올해 전국 집합건물 증여 2.6만건
1년새 4% 늘어… 3년만에 최대
서울 증여 5건중 1건꼴 강남3구… ‘보유세 인상’ 전망속 절세 전략
“현금 증여보다 낫다” 인식도

신축아파트 공사현장의 모습. 뉴스1
아파트와 빌라 등을 매매하는 대신 다른 사람에게 물려주는 증여가 서울에서만 지난해보다 20% 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 아파트값이 오르는 가운데 부동산 관련 세금 부담이 커질 것으로 예상되자 증여를 통해 세금 부담을 최소화하려는 움직임으로 분석된다.

14일 법원 등기정보광장에 따르면 올해 1∼9월 전국 집합건물 증여 신청 건수는 2만6435건으로 집계됐다. 지난해 동기(2만5391건) 대비 1044건(4.1%) 증가한 수준으로 1∼9월 기준으로 보면 2022년 3만4829건 이후 3년 만에 가장 많았다.

특히 서울 증여 건수는 5882건으로 지난해 동기(4912건)보다 970건(19.8%) 늘었다. 지난해 대비 올해 전국에서 증가한 증여 건수(1044건)의 93%가량이 서울에서 증가한 것이다. 구별로 강남 3구(강남·서초·송파구)의 증여가 많았다. 강남구가 507건으로 가장 많았고 양천구 396건, 송파구 395건, 서초구 378건, 강서구 297건 등 순이었다. 서울의 증여 거래 5건 중 1건은 강남 3구에서 이뤄진 셈이다.

증여는 보통 부동산 가격이 오를 때 많아진다. 부동산 가격이 오르면 증여세 부과 기준이 되는 시세나 감정가액 등이 함께 높아져 세금 부담이 커지기 때문이다. 우병탁 신한은행 프리미어 패스파인더 전문위원은 “부동산 가격 상승으로 상속세 대상도 확대된 상황에서 앞으로 가격이 더 오를 것으로 예상되자 서둘러 증여에 나선 사람들이 많아진 것”이라며 “강남 3구에서 증여가 많이 이뤄지는 것도 고가 부동산이 밀집해 상속세 부과 대상이 많기 때문”이라고 설명했다.

‘똘똘한 한 채’ 선호 현상이 심화된 것도 증여를 늘리는 요인이다. 김우철 서울시립대 세무학과 교수는 “‘똘똘한 한 채’는 자산 증식의 중요한 방법으로 자녀에게 현금보다도 서울의 아파트를 물려주는 것이 더 이득이라는 인식이 강해졌다”며 “부동산 자체를 증여하는 게 양도소득세를 내고 매매를 한 뒤 현금을 증여하는 것보다 미래 가치가 더 크다고 판단하는 것”이라고 진단했다.

6·27 대출 규제와 9·7 공급 대책에도 서울 집값 오름세가 계속되면서 향후 부동산 세금이 강화될 가능성이 높다는 예측이 나온 것도 증여가 늘어나는 데 영향을 미친 것으로 보인다. 보유세 부담이 커지기 전 미리 증여하려는 수요가 작용한 것이다. 지난달 29일에는 김윤덕 국토교통부 장관이 개인 의견임을 전제로 “보유세를 늘려야 한다고 생각한다”고 발언하기도 했다.

증여를 할 경우 좀 더 세금을 아낄 수 있다는 인식도 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 다주택자에 대한 양도세 중과는 내년 5월까지 유예된 상태이지만, 여전히 최고 세율이 45%에 이르고 1주택자라 하더라도 12억 원 이상 고가 주택은 양도세를 내야 한다. 증여 역시 최고 세율은 50%에 이르지만, 전세보증금이나 대출 등 주택에 낀 채무까지 함께 증여하는 부담부증여 등으로 증여세를 줄일 수 있다.

임유나 기자 imyou@donga.com
