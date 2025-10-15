소비자원 “국내 판매 보디워시 가격차 최대 13배”

소비자 선호 높은 10종 분석 결과
국내에서 판매하고 있는 보디워시 일부 제품의 미세먼지 세정력이 다소 떨어지고 가격 차이는 제품에 따라 최대 13배에 달하는 것으로 조사됐다.
일부 미세먼지 세정력 다소 약해
한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 보디워시 10개 제품의 세정력과 사용감, 안전성, 환경성을 시험·평가한 결과를 14일 발표했다. 조사 결과 피지 세정력은 모든 제품이 ‘우수’ 평가를 받은 반면, 미세먼지 세정력에서는 6개 제품이 ‘우수’, 4개는 ‘양호’로 평가됐다.
중금속은 모든 제품에서 검출되지 않았고, 화장품 안전 기준에 규정된 보존제 11개 성분 함량도 전 제품이 기준에 적합했다. 보디워시가 하수 등으로 환경에 배출됐을 때 미생물에 의해 분해되는 정도인 생분해도를 시험한 결과에서는 모든 제품이 ‘양호’ 등급을 받았다.
100mL당 가격은 제품별로 최대 13.3배 차이가 났다. 10개 제품 중 ‘록시땅 버베나 샤워 젤’ 가격이 100mL당 9900원으로 가장 높았고, LG생활건강의 ‘온더바디 더내추럴 모이스처 바디워시 올리브향’이 746원으로 가장 저렴했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
