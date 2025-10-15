1618가구 중 705가구 일반분양

두산건설은 이달 충북 청주시 흥덕구 신봉동에 ‘두산위브더제니스 청주 센트럴파크’를 분양할 예정이다. 청주 운천주공 주택재건축정비사업을 통해 공급되는 단지는 지하 2층∼지상 최고 31층, 18개 동, 전용면적 59∼114㎡, 총 1618가구 규모로 조성되며 이 중 705가구를 일반분양한다.
일반분양 전용면적별로는 △59㎡A 118가구 △59㎡B 15가구 △74㎡ 164가구 △84㎡A 285가구 △84㎡B 110가구 △114㎡ 13가구 등 다양한 평면으로 공급한다.
두산건설은 앞서 ‘신영지웰시티1차’와 ‘두산위브지웰시티2차’ 등 청주 대표 주거 단지를 다수 시공하며 지역 내 브랜드 신뢰도를 높인 바 있다. 두산위브더제니스 청주 센트럴파크는 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’로 시공해 기대감을 한층 높이고 있다.
단지는 대규모 정비사업이 예정된 청주 원도심에 들어서 쾌적한 주거 환경과 브랜드 프리미엄까지 갖춰 향후 지역을 선도하는 랜드마크가 될 전망이다. 또한 직주 근접이 가능한 입지에 위치해 뛰어난 생활 인프라를 자랑하며 다양한 개발 호재에 따른 높은 미래 가치도 기대를 모으고 있다.
대규모 정비사업 및 국가사업 수혜 기대
두산위브더제니스 청주 센트럴파크 일대는 대규모 정비사업을 앞두고 있어 주거 환경 개선과 미래 가치 상승이 기대된다.
청주시에 따르면 단지가 들어서는 원도심에는 두산위브더제니스 청주 센트럴파크와 현재 분양 중인 사직1구역을 포함해 사직4구역, 사모1구역, 사모2구역 등 여러 정비사업이 예정돼 있다. 주거지역이 재정비되면서 신규 도로망 개통, 공공시설 확충, 녹지 공간 조성 등 지역 주민을 위한 생활 인프라도 대거 개선될 것으로 기대된다. 향후 개발이 완료되면 단지 일대는 1만5000가구가 넘는 신흥 주거지로 재탄생할 예정이다. 아울러 단지와 인접한 봉명동(청주시농수산물도매시장 부지)이 도시재생혁신지구로 지정돼 추가적인 수혜가 예상된다. 국토교통부에 따르면 봉명동 일대는 지역 산업의 도심 허브 및 문화·주거·상업 기능이 융합된 복합개발거점으로 탈바꿈할 예정이다. 총면적 약 4만4000㎡ 규모의 이 지구에는 업무, 주거, 생활 SOC, 상업시설 등이 복합적으로 들어서며 공동주택 238가구를 비롯해 여성복합커뮤니티센터, 복합문화도서관, 스마트오피스 등 다양한 인프라가 구축될 계획이다. 이로 인해 인근 주거지의 미래 가치도 상승할 것으로 기대된다.
청주 원도심에 새 아파트… 배후 수요+생활 인프라 ‘완비’
단지가 들어서는 청주시 원도심은 풍부한 생활 인프라와 안정적인 배후 수요를 갖춘 지역으로 신규 아파트에 대한 수요가 꾸준히 이어지고 있다. 오랜 시간 주거 선호도가 높았던 지역인 만큼 새로운 아파트 공급에 대한 기대감도 커지고 있는 분위기다.
두산위브더제니스 청주 센트럴파크는 풍부한 생활 인프라를 갖추고 있다. 단지 바로 앞으로 1순환로가 위치하고 직지대로, 백봉로, 사운로가 가까워 청주 전역 접근성이 좋다. 경부고속도로, 중부고속도로 등을 통한 타 지역으로의 이동도 수월하다. 단지 생활권 내 홈플러스, 청주의료원, 청주예술의전당, 시민체육공원 등이 있다.
단지는 운천근린공원(계획)과 맞닿아 있어 숲세권 라이프를 즐길 수 있으며 명심산, 무심천 등도 가까워 쾌적한 주거 환경을 갖추고 있다.
직주 근접성도 탁월하다. 단지 반경 5㎞ 내 SK하이닉스, LG화학, LS일렉트릭 등 대기업이 입주한 청주테크노폴리스와 청주일반산업단지가 위치해 있다. 특히 안정적인 경제 인프라를 기반으로 한 탄탄한 수요층은 단지의 미래 가치를 더욱 높이는 요인으로 평가받고 있다.
하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’… 차별화된 상품성
두산위브더제니스 청주 센트럴파크는 두산건설의 하이엔드 브랜드 두산위브더제니스 단지인 만큼 시장의 높은 기대를 받고 있다.
부동산R114와 턴어라운드가 지난 8월 ‘아파트 브랜드 경쟁력 진단 조사’를 진행한 결과 두산위브더제니스가 57.2%의 최다 응답을 받으며 비수도권에서 인지도가 가장 높은 하이엔드 아파트 브랜드로 선정됐다. 또한 지역을 대표하는 하이엔드 브랜드를 묻는 질문에 비수도권 응답자 3명 중 1명은 두산위브더제니스(33.6%)를 꼽았다.
두산위브더제니스 청주 센트럴파크는 우수한 상품성을 자랑한다. 단지는 남향 위주로 배치돼 채광이 우수하다. 또 대부분 가구에 선호도가 높은 4베이 판상형 구조가 적용되며 가구 내 수납공간 특화 설계가 적용돼 공간 활용도와 실생활 편의성을 극대화할 예정이다. 팬트리, 드레스룸, 다용도실 등 실용적인 수납 구조가 도입돼 효율적인 공간 배치가 가능하다. 또한 유리 난간 창호를 도입해 탁 트인 조망권 확보는 물론 프리미엄급 입면 고급화(일부 가구)를 통해 외관 디자인에도 세련된 이미지를 더했다. 일부 가구에서는 운천공원을 조망할 수 있어 수요자들의 기대를 모은다.
총 1618가구의 대단지로 구성되는 만큼 입주민의 다양한 라이프스타일과 높은 삶의 질을 위한 다채로운 커뮤니티 시설도 조성했다. 입주민의 건강을 위해 피트니스센터, 골프연습장, GX룸 등 스포츠 시설과 카페라운지, 입주민 자녀들을 위한 작은도서관, 독서실, 돌봄센터 등이 적용될 예정이다. 두산위브더제니스 청주 센트럴파크의 본보기집은 청주시 흥덕구 송절동 일원에 조성될 예정이다.
