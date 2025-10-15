강남-판교 접근성 ‘갑’… 동천-수지구청역 더블 역세권

GS건설이 이달 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 일원에 ‘수지자이 에디시온’을 선보인다. 단지는 판교와 강남으로의 편리한 이동성과 함께 이미 잘 갖춰진 교육 및 생활 인프라를 누릴 수 있어 미래 가치가 높다는 평가다.
수지자이 에디시온은 지하 3층∼지상 25층, 6개 동, 전용면적 84∼152㎡P, 총 480가구로 조성된다. 일반분양 타입별로는 △84㎡A 107가구 △84㎡B 38가구 △84㎡C 224가구 △84㎡D 70가구 △120㎡A 39가구 △144㎡P 1가구 △152㎡P 1가구다. 수지자이 에디시온은 신분당선 동천역과 수지구청역이 도보 거리에 있으며 판교와 강남 접근성이 빼어난 점이 시선을 끈다. 동천역에서 판교역까지 3정거장, 강남역까지 7정거장이면 도달할 수 있으며 성남역에서 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선으로 환승하면 SRT 수서역까지도 편리하게 이동 가능하다. 경부고속도로, 분당수서간도시고속화도로, 용인서울고속도로 등 광역 교통망도 잘 갖췄다. 풍덕초, 수지중, 수지고, 죽전고 등이 단지 가까이 위치해 있고 수지구청역 일대에 밀집한 학원가 이용도 편리해 우수한 교육 여건도 갖췄다. 신세계 사우스시티, 스타필드마켓, 보정동 카페거리가 가깝고 현대백화점 판교점도 차량으로 쉽게 접근할 수 있어 쇼핑, 문화생활도 한층 편리하다. 우수한 상품성도 돋보인다. 전 가구 84㎡ 이상의 중대형 타입으로 선보이며 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍이 우수하다. 일부 가구에 4베이, 3면 발코니 구조를 적용해 개방감을 높였고 최상층 펜트하우스도 공급된다. 팬트리, 드레스룸 등을 적용해 수납공간과 공간 활용성을 높였다. 또한 입주민 커뮤니티센터인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스클럽, 골프연습장, 사우나, 독서실 등이 조성될 예정이고 아파트 상층부에는 스카이라운지, 게스트하우스 등도 들어설 예정이다. 수지자이 에디시온은 본보기집 오픈에 앞서 홍보관을 운영 중이다.
