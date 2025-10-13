교육 입지가 집값 가른다… 대치동·목동 학원가 아파트값 최대 3억 비싸

최근 부동산 시장이 회복세로 돌아서는 가운데 학원가 인근 아파트값은 일반 지역보다 더 큰 폭으로 오르고 있다.
부동산R114에 따르면 9월 기준 서울 대치동의 3.3㎡당 평균 매매가는 9425만 원으로 강남구 평균(8810만 원)보다 615만 원 높고 목동은 양천구 평균보다 1000만 원가량 비싸다. 전용 84㎡ 기준으로는 최대 3억 원의 격차가 난다. 목동에서도 교육 여건이 우수한 단지로 꼽히는 목동5단지의 평균 매매가는 8944만 원에 육박한다.
경기도권에서는 학원가로 가장 잘 알려진 안양 평촌동 역시 3.3㎡당 평균 매매가가 3084만 원으로 안양 평균(2499만 원)보다 585만 원 높다. 학원가와 바로 맞닿아 있는 향촌롯데아파트의 3.3㎡당 평균 매매가는 3921만 원에 달한다.
지방을 넘어 전국구 학원가로 꼽히는 대구 범어동의 평균 매매가는 2846만 원으로 대구 평균(1172만 원)의 두 배를 넘는다.
부모가 차량으로 자녀를 학원에 데려다주는 ‘라이딩’ 문화가 보편화된 것처럼 주택시장에서도 학원가 인접성은 점차 중요한 요소로 자리 잡고 있다. 명문 학원가 주변 집값은 앞으로도 상승세를 이어갈 것으로 전망된다. 사교육 열풍이 계속해서 높아지고 있기 때문이다.
교육부와 통계청의 ‘2024년 초·중·고 사교육비 조사 결과’에 따르면 지난해 전국 사교육비 총액은 29조2000억 원으로 전년 대비 7.7% 증가했다. 2021년(23조4000억 원), 2022년(26조 원), 2023년(27조1000억 원)에 이어 4년 연속 최고치를 경신한 것이다. 같은 기간 학생 수는 521만 명에서 513만 명으로 줄었지만 사교육비 총액은 오히려 늘었다.
업계 관계자는 “학원가가 잘 조성된 지역은 단순히 공부할 곳이 많다는 의미를 넘어선다. 오랜 시간 축적된 교육 인프라와 명문학교 진학 실적이 지역 브랜드로 굳어지고 이 브랜드가 곧 부동산 가치를 끌어올리는 원동력이 된다”며 “특히 신축 아파트의 경우 학군 프리미엄과 신축 희소성이 결합해 가격이 쉽게 떨어지지 않고 오히려 더 높은 수준으로 형성되는 경우가 많다”고 말했다.
안양시 평촌동 934번지 일원에 롯데건설이 시공하는 ‘평촌 롯데캐슬 르씨엘’이 10월 분양 예정이다. 평촌 학원가가 인접했고 귀인초, 민백초, 안양남초, 동안초를 비롯해 귀인중, 대안중·대안여중, 신기중, 백영고, 평촌고 등이 가까워 학부모 수요가 높을 것으로 보인다. 단지는 지하 5층~지상 48층, 4개 동 규모로 조성되고 전용 47~119㎡의 다양한 평면을 선보인다. 최상층 스카이라운지와 피트니스클럽, GX룸, 어린이도서관, 키즈카페 등 고급 커뮤니티 시설이 마련된다.
DL이앤씨는 서울 강남구에서 ‘아크로 드 서초’를 10월 분양할 계획이다. 최고 39층, 16개 동 규모의 1161가구로 구성되며 일반분양 물량은 56가구다. 단지는 서이초와 맞닿아 있고 대치동 학원가도 인근에 있어 우수한 교육환경을 갖췄다.
포스코이앤씨는 대구 수성구 범어동 1번지에 들어서는 ‘어나드 범어’를 분양 중이다. 지하 6층~지상 33층, 총 5개 동 규모로 아파트와 주거형 오피스텔, 판매시설이 함께 구성된 복합단지다. 범어초, 경신중, 경신고 등이 인근에 있으며 수성구청역 학원가도 가까워 명문 학군을 누릴 수 있다.
