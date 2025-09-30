추석 선물 트렌드도 ‘양극화’… 대형마트는 ‘고객 잡기’ 대규모 할인전

올해 추석 선물세트 트렌드도 양극화된 소비 현상을 따르는 모양새다. 2~3만 원대 가성비 좋은 선물부터 10만 원대 프리미엄 선물까지 인기를 끌고 있다. 또한 소비 침체 상황을 고려해 명절 물가를 잡기 위한 대규모 할인전도 이어지고 있다.
30일 업계에 따르면 이마트, 롯데마트, 홈플러스 등 대형마트는 지난 27일부터 추석 선물세트 본 판매를 진행 중이다.
우선 이마트는 지난 사전예약 기간의 매출 데이터를 분석해 사전예약 혜택을 연장하는 한편 고객 맞춤형 본 판매 전용 선물세트를 구성했다. 본 판매 전용 한우 세트를 20% 할인해 10만 원대 초반 가격으로 선보이며, 고물가에 5만 원 미만의 가성비 굴비세트도 내놓았다.
주류의 경우 사전 예약기간 매출을 분석한 결과, 10만 원대 매출 비중이 11%에서 18%로 7%P 높아진 것으로 나타났다. 이에 고객 맞춤형 가격대로 주류 선물세트를 특별 기획했다.
롯데마트도 6일까지 추석 선물세트 본 판매를 진행하면서, 행사 카드로 일정 금액 이상 구매 시 최대 50만 원 상당의 롯데상품권이나 동일 금액 즉시 할인 혜택을 제공하는 등 다양한 구매혜택을 마련했다.
특히 지난해 추석 직전 일주일(9월 11일~17일)동안 3만 원 미만 가격대로 판매되는 실속형 상품과 핸드캐리형 제품이 판매 상위권을 차지한 점에 주목했다. 과일·견과류·김·건강기능식 등 다양한 카테고리에서 실속과 편의성을 강화한 핸드캐리형 선물세트를 집중해 선보인다는 전략이다.
홈플러스도 사전예약 기간 가성비 제품이 강세를 보인 점을 공략한다. 전체 선물세트의 약 69%를 3만 원 미만 선물세트로 구성한 것. 대형마트의 경쟁력인 신선식품 선물세트도 강화했다. 신선식품의 경우 김과 같은 1만 원대 선물세트 품목을 전년 대비 약 7% 늘렸다. 그로서리 선물세트 역시 2~3만 원대 선물세트를 약 36% 확대 전개했다.
온라인에서도 소비 양극화 현상이 뚜렷하게 나타났다. 롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온에 따르면 지난 1일부터 21일까지 추석 선물세트 판매량 상위 품목을 집계한 결과, 인기 품목 10개 중 절반이 2~3만 원대였다. 반대로 10만 원대 이상의 프리미엄 제품도 상위 10위 안에 꼽혔다.
업계는 명절 물가를 잡기 위한 대규모 할인전도 펼친다. 이마트는 30일부터 내달 5일까지 6일간 ‘10월 고래잇 페스타’를 선보일 계획이다. 이 기간 동안 삼겹살‧사과‧감귤‧꽃게‧킹크랩‧꽃갈비 등 추석 인기상품을 특가에 선보인다.
특히 국내산 삼겹살‧목심을 행사카드 전액 결제시 50% 할인한 가격에, 가을 햇꽃게와 국산 데친문어를 신세계포인트 적립시 50% 할인한 가격에 각각 판매한다.
롯데마트도 같은 기간 ‘한가위 통큰세일’을 진행한다. 롯데마트를 대표하는 대규모 할인 행사를 명절을 맞아 대폭 확대한 것이다. 롯데마트는 행사 기간 내내 명절 제수용품부터 가족 먹거리, 생활필수품까지 전 카테고리에 걸쳐 초특가 공세를 이어간다.
명절 기간 수요가 높은 한돈 돼지갈비(찜용)는 전년 추석대비 출하량이 약 3% 감소한 상황에서도 행사 물량을 유지했고, 행사 가격은 전년 대비 약 25% 낮췄다. 산지에서 바로 들여온 활꽃게도 약 50t 규모로 준비해 수산대전 할인과 행사 카드 혜택을 더해 금어기 해제 이후 가장 저렴한 가격에 판매할 방침이다.
이밖에도 제수용품, 대용량 먹거리 등 명절 준비에 도움이 될 카테고리에서 할인행사를 이어간다.
