효성해링턴 플레이스 영주 더리버, 10월 분양… 영주 원도심 중대형 단지 공급

효성그룹 계열사인 진흥기업이 시공하고 하나금융그룹 자회사 하나자산신탁이 시행수탁하는 ‘효성해링턴 플레이스 영주 더리버’가 오는 10월 경북 영주시 휴천동에서 공급될 예정이다.
이번 공급은 영주 지역 주거시장에서 보기 드문 브랜드 단지로 입지와 상품성, 브랜드 신뢰도를 갖춘 단지로 평가된다.
효성해링턴 플레이스 영주 더리버는 경북 영주시 휴천동 612-2번지에 위치하며 지하 2층~지상 20층, 7개 동, 총 445세대 규모다. 전용면적별 세대 수는 ▲84㎡A 216세대 ▲84㎡B 173세대 ▲99㎡ 56세대다. 전용 84㎡ 이상의 중대형 평형 위주로 구성된다.
단지는 중대형 평형 중심으로 공간 활용도를 높였고 개방감과 채광, 수납 효율을 고려한 설계가 적용됐다. 다양한 커뮤니티 시설과 조경 계획도 포함돼 입주민의 생활 편의를 높일 예정이다.
입지는 서천과 인접해 일부 세대에서 수변 조망이 가능하다. 인근에는 영주 첨단베어링 국가산업단지(2027년 완공 예정)가 조성 중이고 영주역세권 도시재생뉴딜사업도 추진되고 있다. 이에 따라 직주근접 여건 개선과 생활 인프라 확충이 예상된다.
교통 환경은 KTX 중앙선·영동선·경북선이 지나는 영주역과 가깝고 중앙고속도로 영주 IC 및 국도 5·36번을 통해 대구·안동·문경 등으로 이동할 수 있다. 생활 인프라는 홈플러스, 신영주번개시장, 농협파머스마켓 등 대형 유통시설과 영주국민체육센터, 영주적십자병원 등이 가까이 있다.
교육 여건으로는 영주남부초·병설유치원, 대영중, 영주중, 대영고 등이 인근에 있어 초·중·고 연계 학군을 갖췄다.
시공은 진흥기업, 시행수탁은 하나자산신탁이 맡는다. ‘해링턴 플레이스’ 브랜드는 서울 안암, 부평역, 신경주역 등지에서 이미 공급된 바 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
