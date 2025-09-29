“이제 쿠팡서 다이슨 제품 산다”… 다이슨, 청소기·헤어케어·공기청정기 등 20여 종 쿠팡 입점

다이슨코리아가 29일 국내 이커머스 플랫폼 쿠팡에 공식 입점했다고 밝혔다. 이번 입점을 통해 소비자들은 쿠팡에서 다이슨 청소기, 헤어케어, 공기청정기, 헤드폰 등 20여 종의 주요 제품을 손쉽게 구매할 수 있다.
대표 제품으로는 최신 무선 청소기 ‘다이슨 펜슬백(Dyson PencilVac)’과 로봇 청소기 ‘다이슨 360 비즈 나브(Dyson vis nav)’가 있다. 펜슬백은 38mm의 슬림한 디자인에 최신 무선 청소 기술을 집약했다. 다이슨 360 비즈 나브는 강력한 흡입력과 구석 청소 기능을 갖춘 로봇 청소기로 쿠팡이 최근 개설한 ‘로봇청소기 셀렉트샵’을 통해 판매된다.
헤어케어 제품군에는 꾸준히 판매되는 ‘다이슨 에어랩‘과 두피 보호 모드로 열 손상을 줄이는 ‘슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어’가 포함됐다. 또한 공기 중 오염물질을 제거하고 가습 및 정화 기능을 동시에 제공하는 ‘다이슨 가습 공기청정기 PH2’도 선보인다.
이번 공식 입점으로 소비자들은 ▲쿠팡 로켓배송을 통한 빠른 배송 서비스 ▲공식 판매처를 통한 안정적인 가격과 정품 보증 ▲교환·환불 등 간편한 사후 서비스 ▲쿠팡 특유의 카드 할인·쿠폰 혜택 등을 누릴 수 있다. 특히 다이슨 제품 전용관을 통해 카테고리별 제품을 한눈에 비교할 수 있어 구매 편의성이 한층 강화됐다.
다이슨코리아는 “쿠팡 공식 입점을 통해 소비자 접점을 넓히고 온라인 구매 편의성을 높이겠다”면서 “향후 다양한 채널에서 소비자 경험을 확장해 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0