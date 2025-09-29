SK, APEC서 ‘국가 AI’ 청사진 내놓는다

CEO 서밋 ‘퓨처테크포럼’ 주관
지속가능한 생태계 전략 제안
야외 특별관선 AI솔루션 공개
SK그룹이 10월 열리는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 한국의 인공지능(AI) 역량과 청사진을 공유할 계획이다. SK그룹은 10월 28일 경북 경주 경주엑스포대공원 문무홀에서 열리는 APEC 최고경영자(CEO) 서밋의 부대행사 ‘퓨처테크포럼 AI’를 주관한다고 28일 밝혔다. 퓨처테크포럼은 APEC 정상회의에 앞서 열리는 CEO 서밋의 공식 부대행사로 AI, 방산, 유통 등 여러 분야로 나뉘어 진행된다. 이 중 SK그룹은 AI 분야를 주관한다.
최태원 SK그룹 회장(사진)은 기조연설을 통해 아시아·태평양 국가의 지속 가능한 AI 생태계 마련을 위한 전략을 제안할 계획이다. 하정우 대통령비서실 AI미래수석비서관도 참석해 한국의 AI 생태계 육성 경험을 공유하고, 국내외 기업과 학계 전문가들이 모여 APEC 회원국의 AI 전략과 산업 발전 방향을 모색할 방침이다.
같은 날 경주엑스포대공원 야외특별관에서는 ‘K테크 쇼케이스’도 열린다. 한국 주요 기업의 미래 기술을 선보이는 이번 전시에서 SK그룹은 반도체와 냉각, 운영·보안 등 그룹 계열사의 AI 역량을 한데 모은 AI 데이터센터 솔루션을 선보인다. SK텔레콤과 SK가스, SK AX, SK브로드밴드 등은 최근 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 2027년 가동을 목표로 울산에 국내 최대 규모 데이터센터 기공식을 열었다. SK하이닉스는 차세대 고대역폭메모리(HBM) ‘HBM4’를 개발해 양산 체제를 구축했으며 SK이노베이션은 액화천연가스(LNG)와 에너지저장장치(ESS), 재생에너지, 소형모듈형원자로(SMR) 등 AI 데이터센터에 필요한 대용량 전력 공급 기반을 마련하고 있다.
SK그룹은 올해 제2회 SK AI 서밋도 개최할 예정이다. 11월 3, 4일 이틀간 서울 강남구 코엑스에서 열릴 예정인 이번 서밋에서는 SK그룹과 국내외 AI 기업들이 모여 학계와 AI 생태계의 최신 동향, 기술을 공유한다. SK그룹 관계자는 “APEC을 계기로 국가 AI 생태계 전략을 세계와 나누고, SK가 반도체부터 에너지, 서비스 전 영역에서 다져온 가치 창출형 AI 생태계를 선보일 것”이라고 밝혔다.
