명륜진사갈비, 가맹점주 휴가 보내드리기 프로그램 운영…78개 매장 혜택

명륜진사갈비를 운영하는 ㈜명륜당이 가맹점주의 일과 삶의 균형을 위한 ‘점주님 휴가 보내드리기’ 프로그램을 운영하고 있다고 28일 전했다. 이 프로그램은 매장 운영으로 휴식을 취하기 어려운 점주들에게 재충전의 기회를 제공하고 있어 호응을 얻고 있다.
지난 2023년 8월부터 시작된 이 프로그램으로 현재까지 총 78개 매장이 혜택을 받았다. 매월 3개 매장을 추첨해 선정된 가맹점주에게는 200만 원 상당의 휴가비와 함께 3박 4일간의 휴식이 제공된다. 이 기간 동안 본사의 전문 운영팀 3명이 매장을 운영하며, 추가로 전문 청소 인력이 투입돼 매장 대청소와 위생 점검을 진행한다.
서울에서 매장을 운영하는 한 점주는 “매장을 하루도 비우기 어려워 몇 년 동안 휴가를 꿈도 못 꿨는데, 가족과 함께 소중한 시간을 보낼 수 있었다”며 “쉼을 보장해주는 배려 덕분에 다시 매장을 운영할 힘을 얻었다”고 말했다.
명륜진사갈비 관계자는 “점주 한 분 한 분의 건강한 삶이 곧 브랜드의 경쟁력과 직결된다고 생각한다”며 “앞으로도 점주님들이 안정적으로 매장을 운영하고, 동시에 삶의 균형을 지킬 수 있도록 지원 방안을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0