동아일보

롯데월드서 즐기는 호러쇼

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정



25일 서울 송파구 잠실동 롯데월드 매직아일랜드에서 관람객들이 분장을 한 배우들과 셀카를 찍고 있다. 롯데월드는 지난해 관람객들로부터 좋은 평가를 받았던 ‘스트리트 호러 쇼: 더 마리오네트’를 가을 축제로 선보인다고 밝혔다.

#롯데월드#스트리트 호러 쇼#가을 축제
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스