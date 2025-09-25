버추얼 아이돌 걸즈원의 ‘스텔라’, 자카르타서 신곡 ‘가위바위보’ 최초 공개

현지 팬 참여형 안무와 글로벌 팬덤 겨냥한 다국어 소통 전략으로 차별화
글로벌 버추얼 아이돌 그룹 ‘걸즈원(GirlzOne)’의 제7의 인도네시아 멤버 스텔라가 인도네시아 자카르타 JICC 전시장에서 열린 2025 자카르타 국제 프리미엄 소비재전 무대에서 신곡 ‘가위바위보’ 뮤직비디오를 최초 공개했다.
걸즈원은 한국, 튀르키예, 러시아, 일본, 인도네시아, 캐나다 등 다국적 멤버로 구성된 글로벌 버추얼 아이돌 그룹이다. SOOP 플랫폼을 중심으로 데뷔 이후 세계 각지의 팬 층을 확보하고 있다. 이번 무대의 주인공인 스텔라는 인도네시아 출신 멤버로, 현지 팬들과 가까이 호흡하는 활동을 이어가고 있다.
걸즈원의 두 번째 싱글 ‘가위바위보’는 경쾌한 리듬과 따라하기 쉬운 안무로 구성된 곡이다. 이날 무대에서는 뮤직비디오 최초 공개와 함께 관객들과 함께하는 가위바위보 안무 배우기, 걸즈원 관련 퀴즈쇼와 가위바위보 하나 빼기 게임도 함께 진행됐다.
스텔라는 공연에서 인도네시아어를 사용해 관객과 대화하며 무대를 진행했다. 무대 중 MC와 함께 현지 언어로 대담을 나누었고, 팬들에게 ‘가위바위보’ 안무를 직접 알려주는 시간을 마련했다. 특히 인도네시아에서는 생소한 놀이인 ‘가위바위보 하나 빼기’를 소개하고 팬들과 함께 즐기는 무대를 완성했다.
이번 공연은 단순한 신곡 발표를 넘어, 버추얼 아티스트가 현지 문화와 언어를 활용해 팬들과 상호작용하는 새로운 무대 형식을 선보였다는 점에서 의미가 있다.
스텔라의 신곡 ‘가위바위보’는 주요 음원 플랫폼을 통해 공개됐다. 뮤직비디오 또한 걸즈원 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있다. 이번 활동을 시작으로 걸즈원은 앞으로도 다양한 국가에서 팬을 만날 예정이다.
한편, 8명의 걸즈원 멤버들은 가수 활동과 동시에 각각 인플루언서 역할도 하고 있다. 이번 인도네시아 프리미엄 소비재전에서 걸즈원의 매니지먼트사인 ‘에이스에듀’는 K푸드 제조사 아침㈜과 파트너십을 맺고, 랩자 훈제 닭가슴살, 링링 갈릭 닭가슴살, 스텔라 저염 닭가슴살을 인도네시아에 수출한다.
에이스에듀는 K푸드 뿐만 아니라 K뷰티 제품 수출 기업 5개사와도 MOU를 체결하면서 프리미엄 소비재와 결합된 버추얼 아이돌의 IP 확장 비즈니스의 새로운 방향성을 제시했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
