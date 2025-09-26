교육-생활 인프라 우수… 울산 무거동 브랜드 아파트

㈜한화 건설부문(대표이사 김승모)이 지난 19일 울산시 남구 무거동 일원에 ‘한화포레나 울산무거’의 본보기집을 열고 본격 분양에 나선다.
한화포레나 울산무거는 지하 3층∼지상 25층, 8개 동, 전용면적 84∼166㎡, 총 816가구로 조성된다. 타입별로는 △84㎡A 275가구 △84㎡B 151가구 △84㎡C 165가구 △99㎡ 67가구 △109㎡ 156가구 △166㎡P 2가구다.
단지가 조성되는 한화케미칼 울산공장 사택 부지는 조용하고 살기 좋은 주거 환경과 당시 보기 드문 명품 주거지로 울산 시민들의 선망의 대상이었다. 이 일대가 대규모 브랜드 주거타운으로 탈바꿈할 계획이어서 관심이 더욱 높아질 것으로 보인다.
단지는 무거동 중심 입지에 위치해 옥동, 신정동 등 주요 생활권과의 접근성이 뛰어나며 울산대공원·현대백화점·법원·대형 마트 등 다양한 생활 인프라를 가까이에서 누릴 수 있다. 삼호초·옥현초·삼호중 등 10여 개 학교와 병원·마트도 인접해 교육과 생활 환경이 우수하다. 남부순환도로·문수로 등 도로망과 울산고속도로, 예정된 트램 및 광역철도 개발로 교통 여건도 더욱 개선될 전망이다.
울산에 처음 선보이는 포레나 아파트인 만큼 상품성에 세심한 신경을 썼다. 출입구부터 단지 외관까지 ‘포레나 익스테리어’ 디자인을 반영했고 단지를 남향 위주 일자형으로 배열해 개방감을 높였다. 단지 지상에는 성큰정원, 휴게정원, 솔향기테라스 등의 다양한 휴게 녹지가 들어선다. 입주민의 건강과 안전을 위해 지하 주차장, 주방 및 화장실 등에 신선한 공기를 공급해주는 ‘블루에어시스템’이 적용된다.
다양한 커뮤니티 시설도 돋보인다. 울산 남구 최초로 스카이라운지가 조성될 계획이며 이곳에는 오픈 라운지와 프라이빗 다이닝 공간, 스터디룸 등이 마련된다. 지하에는 북하우스, 카페, 골프연습장, 피트니스센터, GX룸 등 문화 스포츠 시설이 조성될 계획이다.
한화포레나 울산무거의 청약은 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 10월 1일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 10월 15일이며 정당계약은 10월 27∼29일 3일간 본보기집에서 진행한다.
청약 조건은 청약통장 가입 기간 6개월 이상이고 지역·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상의 울산시, 부산시, 경상남도 거주자라면 보유 주택 수와 관계없이 모두 1순위로 청약할 수 있다. 재당첨 제한과 실거주 의무 기간이 적용되지 않으며 당첨자 발표일로부터 6개월 이후 전매도 가능하다.
