“금리 연내 한번 더 내려야… 가계빚-건설경기 관건”

황건일 금통위원 “10, 11월 고민
“시장의 기대대로 올해 남은 두 번의 금통위 회의에서 한 차례 정도 금리를 내려야 한다고 생각합니다.”
통화스와프 당연히 할수록 좋아”
황건일 한국은행 금융통화위원이 23일 서울 중구 한은에서 기자간담회를 열고 “(기준금리 인하가) 이번(10월)이 될지, 다음(11월)이 될지는 고민되는 상황”이라며 이같이 말했다. 그는 “집값이 잡혀야만 금리를 내릴 수 있는 것은 아니다”며 “가계부채 관리에서 중요한 부분은 증가 속도와 추세이기 때문에 안정적인 추세로 늘어나는지, 급변하는지가 금리 결정에 중요한 변수”라고 설명했다.
황 위원은 향후 금리 방향을 결정하는 데 있어 가계부채와 더불어 건설투자 흐름을 중점적으로 살펴보고 있다고 했다. 그는 “경기 상황을 보면 수출도 예상보다 괜찮고 소비도 회복되고 있는데 이런 흐름을 압도적으로 뒤엎은 게 건설이었다”며 “최근에 공사가 많이 중단됐던 상황이 있었는데 건설이 더 악화했을지를 확인해 보고 싶다”고 덧붙였다.
황 위원은 또 3500억 달러 규모의 대미 투자 후속 협의에서 거론되는 한미 통화스와프에 대해서는 “통화스와프는 경제적 사안이 아니라 고도의 정치적 영역이며 협상 전략은 비밀로 유지될 수밖에 없다”며 “통화스와프는 당연히 하면 할수록 좋다고 생각한다”고 강조했다.
한재희 기자 hee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0