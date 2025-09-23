무용·음악·영화·패션까지… ‘홍콩위크 2025서울’ 26일 개막

홍콩관광청은 9월 26일부터 10월 25일까지 서울 전역에서 ‘홍콩위크 2025@서울(Hong Kong Week 2025@Seoul)’을 개최한다고 23일 밝혔다. 이번 행사는 홍콩특별행정구 정부 여가문화서비스부가 주관하는 국제 문화 교류 축제로 대한민국 문화체육관광부의 지원을 받아 처음으로 한국에서 열린다.
홍콩위크는 홍콩의 예술성과 문화적 다양성을 세계에 알리고 각국 예술계와 협업을 넓히기 위해 마련된 축제로 2019년 중국 상하이에서 시작해 광저우, 우한, 방콕을 거쳐 올해는 서울에서 이어진다. 축제 기간에는 무용, 음악, 영화, 만화, 시각예술, 패션 등 14개 프로그램이 진행돼 서울 전역이 홍콩 예술의 장으로 변모할 예정이다.
개막식은 9월 26일 국립극장에서 열린다. 로사나 로(Rosanna Law) 홍콩특별행정구 정부 문화체육관광국 장관, 이정우 문화체육관광부 문화예술정책실장, 박인건 국립극장 극장장을 비롯해 홍콩발레단 예술감독 셉팀 웨버(Septime Webre) 등 양국 관계자들이 참석해 문화 교류의 가치를 공유한다.
개막 무대는 창단 후 처음 한국을 찾은 홍콩발레단이 장식한다. 9월 26일과 27일 국립극장 해오름극장에서 공연되는 ‘로미오+줄리엣’은 1960년대 홍콩을 배경으로 재해석된 작품으로 프로코피예프 음악에 치파오 의상과 쿵푸 동작을 더해 동서양의 감각을 결합한 무대를 선보인다.
무용 프로그램은 전통과 현대, 실험적 시도를 아우른다. 성균관대와 홍콩공연예술대학이 협업한 ‘콜랩 아시아 프로젝트(Collab Asia Project)’가 9월 30일부터 10월 4일까지 무대에 오르고 라보라테리 아츠는 광동 전통 의식을 현대적으로 풀어낸 ‘파지옥’ 한국편을 아르코예술극장에서 10월 17일부터 19일까지 공연한다. 홍콩무용단은 절기의 철학을 주제로 한 창작 무용극 ‘24절기’를 국립국악원 예악당에서 10월 18~19일 선보이며, 홍콩현대무용단은 강동아트센터에서 실험작 ‘미스터 블랭크 2.0’을 10월 24~25일 무대에 올린다.
음악 부문에서는 한·홍 협연이 이어진다. 10월 11일 롯데콘서트홀에서는 홍콩 차이니즈 오케스트라가 소리꾼 김수인, 오르간 연주자 박준호 등과 협연하고 10월 19일 예술의전당에서는 홍콩필하모닉오케스트라와 피아니스트 선우예권이 무대에 올라 진은숙 작품과 차이콥스키 협주곡을 연주한다. 10월 23일 부천아트센터에서는 홍콩 피아니스트 황자정과 아시아 각국 연주자들이 참여하는 아시안 현대 심포니 오케스트라 공연이 열린다.
전시 프로그램은 무료로 운영된다. 예술의전당 서예박물관에서는 중국 현대 미술가 우관중의 국내 첫 개인전이 10월 19일까지 열리고, 성수 세원정밀에서는 9월 27일 서울·홍콩 패션쇼 로컬파워2025 (LOCAL POWER)가 진행된 뒤 차세대 디자이너들의 전시가 이어진다. 스타필드 하남에서는 9월 27일부터 10월 9일까지 ‘홍콩 만화 문화전’이 마련돼 홍콩 만화의 역사와 대중성을 소개한다.
영화 프로그램도 다양하다. 10월 11일 난지한강공원에서는 조나단 웡, 박정현, 선우정아의 콘서트와 함께 홍콩 영화 ‘가을날의 동화’가 야외 상영된다. 한국영상자료원 시네마테크 KOFA에서는 10월 15일부터 25일까지 특별전 ‘감성 여정-국경을 넘나드는 홍콩 영화’가 열리고 씨네큐브 광화문에서는 ‘메이킹 웨이브-홍콩 영화의 새로운 물결’이 10월 17일부터 20일까지 이어진다. 특히 ‘영웅본색(1967)’은 4K 복원판으로 세계 최초 상영된다.
홍콩관광청 관계자는 “서울에서 처음 열리는 ‘홍콩위크’는 한국과 홍콩 예술가들이 함께 호흡하며 창의적 협업과 교류를 확장하는 축제”라며 “다양한 무대와 전시를 통해 한국 관객들에게 홍콩 문화예술의 매력을 전달할 수 있기를 기대한다”고 말했다.
한편 홍콩발레단 로미오+줄리엣, 홍콩무용단 24절기, 홍콩현대무용단 미스터 블랭크 2.0 등 주요 무용 공연과, 홍콩필하모닉오케스트라 협연 음악 공연은 현재 예매가 진행 중이다. 공연 티켓은 NOL 티켓과 각 공연장 홈페이지에서 구매할 수 있고 상세 일정은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
댓글 0