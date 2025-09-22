동아일보

LG, 엑사원 기반 첫 ‘금융 AI 에이전트’ 英에 공급

런던거래소그룹에 서비스 제공
AI 통한 수익 확보 본격 나서
“한국 기술 세계 확산 계기될 것”

19일(현지 시간) 영국 런던증권거래소에서 엑사원 비즈니스 인텔리전스 상용화 서비스를 알리는 행사가 열리고 있다. LG AI연구원 제공
LG AI연구원이 자사의 금융 인공지능(AI) 에이전트인 ‘엑사원 비즈니스 인텔리전스(엑사원-BI)’를 런던거래소그룹(LSEG)에 공급했다. AI를 통한 수익 확보에 본격적으로 나선 것이다.

LG AI연구원은 19일(현지 시간) 영국 런던증권거래소에서 ‘엑사원-BI’ 상용화 서비스 시작을 알리는 행사를 진행했다고 21일 밝혔다. 엑사원-BI는 인간의 개입 없이 AI가 데이터를 분석하고, 미래를 예측해서 보고서 작성까지 전 과정을 수행하는 금융 AI 에이전트다. 런던거래소를 보유하고 있는 LSEG는 엑사원-BI를 통해 만든 데이터 상품인 ‘AEFS’를 전 세계 투자자들에게 판매하기로 했다. LSEG는 전 세계 170개국 4만4000여 곳의 기관 및 기업 고객에게 금융 시장 인프라 및 데이터 서비스를 제공하고 있다. 지난해 금융 데이터 및 분석 사업 분야에서만 약 40억 파운드(약 7조5200억 원)의 매출을 올렸다.

LG AI연구원은 LSEG와의 데이터 상품 공동 개발 및 판매에 대해 “한국과 영국 간 첫 금융 분야 AI 협력 사례”라며 “한국의 AI 기술력이 세계 시장에서 인정받고 확산하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 했다.

토드 하트먼 LSEG 데이터 및 피드 그룹 총괄은 “AEFS는 분석부터 예측, 생성 전 과정에서 사람의 개입 없이 AI의 판단만으로 이뤄진다”며 “해설까지 실리기 때문에 정보 이용자가 AI의 판단 과정을 이해할 수 있어 기존 금융 AI 서비스들이 가지고 있는 ‘블랙박스’ 문제를 해결한 것”이라고 말했다.

엑사원-BI 상용화를 시작으로 구광모 LG그룹 회장의 AI 사업 확대에도 힘이 실리게 됐다. 구 회장은 올해 신년사에서 “AI를 일상에서 편리하게 활용해 새로운 라이프스타일을 만들겠다”고 밝히는 등 AI 사업 확장을 강조했다.

이동훈 기자 dhlee@donga.com
