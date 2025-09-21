“서류봉투에도 쏙”…역대 가장 얇은 ‘갤탭 S11 울트라’ 써보니

역대 가장 얇은 5.1㎜ 두께로 대화면 유지하면서 휴대성 극대화
연필 닮은 S펜 기본 탑재도 장점…AI 기능으로 생산성 강화까지
“서류 봉투에 넣어도 쏙 들어가겠다.”
역대 삼성 태블릿 중 가장 얇은 갤럭시 탭 S11 울트라의 첫 인상이다. 삼성전자가 갤럭시 탭 S11 울트라를 선보이면서 멀티모달 인공지능(AI)과 최신 갤럭시 AI 등의 최신 기능을 강조했지만 ‘휴대성’이라는 측면에서 이 얇은 두께에 가장 눈길이 갔다.
갤럭시 탭 S11 울트라의 두께는 5.1㎜다. 태블릿 최강자인 애플 아이패드 프로의 두께를 따라잡았다. 아쉽게도 아이패드 프로와 직접 비교는 해보지 못했고, 작년에 출시된 이후 기자가 실제 보유 중인 애플 아이패드 에어 13(M2) 모델과 비교해봤다. ‘급 나누기’를 잘하는 애플답게 아이패드 에어는 최상위 모델인 아이패드 프로보다 1㎜ 두꺼운 6.1㎜다. 가장 일반적인 태블릿 제품의 두께에 가깝다. 이같은 아이패드 에어와 갤럭시 탭 S11 울트라를 비교해보니 실제 체감되는 두께 차이가 상당했다. 수치상으로는 1㎜ 차이지만, 실제로는 그 이상으로 얇아 보였다. 최근 스마트폰 시장에서도 ‘엣지’를 내세운 삼성전자가 작정하고 태블릿 제품에서도 얇기로 승부수를 던졌음을 알 수 있었다.
얇은 두께는 태블릿의 대형화와 맞물려 큰 장점으로 다가왔다. 14.6인치라는 노트북에 버금가는 대화면임에도 불구하고, 셀룰러 모델 기준 695g으로 한 손으로 들고 다니기에도 크게 부담이 없었다. 기자라는 직종 특성상 가방에 많은 짐을 들고 다닐 수 밖에 없는데, 두께가 얇다 보니 가방 어디든 문제 없이 들어갔다. 얇아진 두께와 함께 갤럭시 탭 S11 울트라에서 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 S펜이다. 기존 S펜과 달리 이번 S펜은 디자인이 실제 연필처럼 육각형 모양으로 바뀌었다. 그립감부터 진짜 연필을 쥔 듯한 느낌을 들게 했다.
필기감 또한 획기적으로 개선됐다. 원뿔 형태의 펜촉이 기울기 각도를 자유롭게 조절할 수 있도록 도와주는 덕택이다. 디스플레이라는 특성상 종이에 펜을 쓰는 듯한 질감과는 다소 달랐지만, 필름 등까지 입힐 경우에는 더 만족스러운 필기 경험을 할 수 있을 것으로 생각됐다.
S펜을 쓰지 않을 때는 본체의 왼쪽 측면에 자석으로 붙어 간편하게 보관이 가능했다. 애플펜슬이 아이패드 본체 우측면에 붙는 것과 똑같은 방식이다. S펜을 본체 옆에 대자 자성이 느껴지며 ‘착’하고 붙는 느낌도 매우 흡사했다.
또 스타일러스 펜 부분에서 갤럭시 탭 S11 울트라가 갖는 최고의 장점은 S펜이 ‘기본 탑재’ 돼있다는 것이다. 아이패드 이용자들이 애플 펜슬을 별도 가격을 주고 구매해야 한다는 것과 대조적이다. 기본 애플 펜슬이 11만9000원, 더 고성능의 애플 펜슬 프로가 19만5000원이라는 점을 고려하면 무시하기 어려운 장점이다.
다만 S펜의 성능 면에서는 블루투스 기능이 빠지면서 에어 액션, 카메라 셔터 등의 기능이 사라진 점은 아쉬웠다. 그럼에도 S펜은 ‘펜’이라는 정체성에 맞춰 필기감과 그립감에 있어서는 애플 펜슬에도 전혀 뒤지지 않았다. 삼성전자가 갤럭시 탭 S11 울트라를 선보이며 거듭 강조한 AI 기능도 빼놓을 수 없다. 갤럭시 탭 S11 울트라 또한 삼성전자의 신제품 답게 제미나이 라이브 기반의 AI 기능이 탑재됐다.
특히 단순한 음성 비서를 넘어, 멀티모달 AI 비서로 진화한 것이 핵심이다. 말 그대로 화면이나 카메라를 AI와 공유하며 실시간으로 도움을 받을 수 있다.
‘헤이 구글’이라는 명령어로 AI 비서를 호출하고 “내일 오전 11시까지 기사를 마감해야 하고, 출입처와 서울 광화문역에서 점심 미팅을 잡아야 해”라고 지시하자 곧바로 캘린더에 마감 일정을 추가하고, 광화문 인근 식당 목록을 검색해줬다. 주소는 물론 해당 식당의 평점 점수까지 알려줬다. 숫자와 표가 채워진 복잡한 차트 자료 파일을 주고 ‘핵심 내용 요약해줘’라고 하니 화면을 인식해 요점을 짚어주기도 했다.
물론 갤럭시 탭 S11 울트라가 장점만 있는 것은 아니다. 14.6인치의 대화면은 콘텐츠 몰입과 멀티태스킹에 최적화돼있지만, 그 크기 자체는 휴대성에서 호불호가 갈릴 수 있는 부분이다. 두께가 얇아 가방 등에는 충분히 들어갈 수 있지만, 13인치 노트북 파우치에는 들어가지 않는 크기다. 대화면은 분명 장점이지만 휴대성에 최우선을 둬 ‘너무 큰’ 태블릿을 선호하지 않는 사용자들에겐 고민거리가 될 수 있다.
또 한 가지 부담은 역시 가격이다. 최상위 모델인 만큼 159만8300원부터 시작하는 고가는 선뜻 구매하기 어려운 장벽으로 느껴진다. 1TB 용량의 최고 스펙 모델은 200만원을 웃돈다. 태블릿 한 대로 생산성과 창의성을 모두 잡고 싶은 프로 사용자들에겐 매력적일 수 있겠지만, 일반 소비자들이 접근하기엔 다소 부담스러운 가격임은 분명하다.
분명 갤럭시 탭 S11 울트라는 역대급 얇은 두께와 혁신적인 S펜, 그리고 AI 기능으로 무장한 프리미엄 태블릿‘이라고 생각된다. 기존 태블릿의 한계를 뛰어넘어 생산성과 휴대성의 딜레마를 해소하려는 삼성전자의 노력이 엿보인다. 그러나 부담스러운 가격과 다소 호불호가 갈릴 수 있는 대화면은 소비자들의 선택을 고민하게 만드는 지점이 될 것으로 전망된다.
댓글 0