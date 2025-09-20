누가 증오에 불을 붙이나…75년 전 매카시즘 다시보기[딥다이브]

찰리 커크. 2025년 미국 사회는 아마 이 이름과 함께 역사에 기록될 겁니다. 9월 10일 우익 청년 활동가 찰리 커크가 피살 당한 사건은 큰 충격을 줬죠.
그의 죽음은 비극입니다. 민주주의를 위협하는 정치폭력이란 점에서 비극이고요. 동시에 그의 죽음을 이용해 또 다른 갈등과 증오를 조장하는 세력이 득세한다는 점에서도 비극이죠.
최근 미국에선 사망한 커크의 과거 행적을 비판하는 SNS 게시물을 올렸다는 이유로 언론사, 학교, 기업 직원들이 줄줄이 해고당하는 일이 벌어집니다. 진보성향 단체를 근거 없이 ‘극좌 테러단체’로 낙인찍는 정부 인사들의 발언도 이어지고요. 디즈니는 진행자 지미 키멜의 발언이 문제가 되자 ABC 심야쇼를 무기한 방영 정지했죠. 이거 어쩐지 분위기가 심상치 않은데요.
일부에선 이를 두고 75년 전 ‘매카시즘(McCarthyism)’을 떠올립니다. 무고한 이들에까지 공산주의자 낙인을 붙여 대대적으로 숙청했던 시절이죠.
에이, 지금이 어느 시절인데 매카시즘 같은 광풍을 걱정하냐고요? 하지만 자세히 들여다보면 매카시즘의 1950년대와 지금의 미국 사회는 닮은 점이 있습니다. 무엇보다 매카시즘을 보면 미국 내 강경 우파의 사고방식을 좀더 이해할 수 있죠. 커크 피살사건의 끝이 매카시즘의 부활은 아니기를 바라면서, 75년 전 매카시즘을 다시 들여다보겠습니다.
1945년 마침내 제2차 세계대전이 끝났습니다. 전쟁에서 승리한 미국인들은 자신감 넘치고 희망에 차 있어야 마땅했죠. 하지만 실상은 전혀 그렇지 못했습니다.
끔찍한 전쟁에서 살아 돌아온 군인들은 일상으로의 복귀를 원했지만, 그들을 위한 자리는 없었죠. 주택도, 일자리도 모두 부족했습니다. 귀환한 흑인 군인들이 전쟁터에서와 같은 평등을 요구하면서 인종 갈등은 극심해졌고요. 오대호 지역과 서부 해안에선 1년 내내 노동자들의 대규모 파업이 일어났습니다. 사회는 불안했고, 다들 대공황 같은 불황이 닥쳐올 거라 예상했죠. 새 대통령 해리 트루먼의 지지율은 폭락했고, 1946년 11월 중간 선거에서 야당인 공화당이 압승을 거둡니다.
해외에선 소련의 확장세가 심상찮았습니다. 1946년 말, 소련 공산주의자들이 그리스 아테네를 집어삼킬 기세였죠. 미국이 이를 두고 볼 수만은 없는 상황. 하지만 전쟁이라면 지긋지긋한 미국인들에게 ‘자유세계를 위해 다시 싸우자’는 설득이 먹힐 리 없었습니다. 외교정책에 대한 지지를 얻고 추락한 지지율을 끌어올리려면 일종의 공포 마케팅이 필요했죠. 트루먼 정부는 1947년 ‘연방 직원 충성 프로그램’이란 반공산주의 정책을 고안합니다. 연방 정부 공무원의 과거 경력을 대대적으로 조사해 좌익 급진세력과 연관된 ‘반체제 인사’를 색출해 내기 시작한 거죠.
트루먼 대통령은 반공주의를 가볍게 이용할 정치적 수단쯤으로 여겼습니다. 하지만 1948년 엘리트 외교관 앨저 히스가 소련의 간첩이었다는 폭로가 하원 청문회에서 터져 나오면서, 사태는 걷잡을 수 없이 흘러갔죠. 설마 했는데, 정말 워싱턴에 소련의 스파이가 있었던 겁니다! 그것도 전임 루스벨트 대통령의 총애를 받은 유명 외교관이 말이죠.
안 그래도 미국 보수주의자들 사이엔 루스벨트부터 이어진 민주당 정권에 대한 반감이 컸습니다. 정부를 키우고 복지를 늘리는 1930년대 루스벨트의 뉴딜정책이 그들 기준으론 지극히 사회주의적이기 때문이었죠.
당시 미국 보수주의자, 특히 강경 우파에게 ‘진정한 미국’이란 연방정부가 그저 우편함 관리자에 머무는 나라였습니다. 지역 성직자 외에는 누구에게도 굴복하지 않는 백인 남성 엘리트가 이끄는 작은 농촌 마을. 그게 바로 미국 본연의 모습이라고 생각했죠. 증세와 공공사업, 반독점 규제, 여성의 사회진출 같은 건 그들에게 미국적 가치를 훼손하는 외국의 불순한 것일 뿐이었습니다. 그들은 다양성·평등을 외치는 민주당과 좌파 엘리트를 ‘반미주의자’라 불렀죠.
일부에선 루스벨트가 소련 공산주의자들과 내통했다는 식의 음모론까지 제기했는데요. 히스 사건이 터지면서 ‘역시 그럴 줄 알았다!’며 공세를 강화합니다.
“205명의 명단이 있다”
1949년 세계 정세는 심상찮게 돌아갔습니다. 그해 4월 중국 공산당 인민해방군이 난징에 입성해 국민당 총통부를 차지했고요. 같은 해 8월 소련이 원자폭탄 실험에 성공했죠. 공산주의자가 세계에서 가장 인구가 많은 나라를 장악하고 원자폭탄까지 손에 쥐게 됐습니다. 막연했던 공산 세력의 위협이 갑자기 현실로 다가옵니다.
미국인의 불안감은 고조됐고, 공화당 의원들은 “공산주의자가 민주당 정부에 침투해 있다”며 연일 때렸습니다. 1950년 2월. 위스콘신 출신의 초선 상원의원 조지프 매카시가 ‘국무부에 공산주의자가 있다’는 주제로 연설합니다. AP통신 기자는 연설문 원고 뒷부분에 있던 이 내용을 기사 리드문으로 뽑았죠. “여기 205명의 명단을 가지고 있다.”
205명이란 숫자가 부각되자, 주장은 한층 그럴듯해졌습니다. 언론은 미끼를 물었고, 무명의 정치인 매카시가 신문 1면을 장식했죠. 물론 명단 따윈 있을 리 없었습니다. 민주당은 매카시에게 이름을 대라며 압박했고요. 수세에 몰린 매카시는 역공에 나섭니다. 공산주의자 대신 정보기관에서 일하는 동성애자 이름을 폭로한 거죠.
그 시절 동성애자는 사회에 위협적인 존재로 여겨졌습니다. 사실상 공산주의자와 같은 부류인 셈이었죠. 매카시의 폭로는 대대적인 정부 내 동성애자 직원 색출로 이어졌고요. 대중은 이제 그가 숨겨진 진실을 알고 있다고 믿게 됩니다.
그의 다음 타깃은 국무부 내 중국 전문가. 이들이 ‘소련의 음모에 따라 중국을 공산당 손아귀에 넘겨줬다’고 주장한 건데요. 증거는 전혀 없었지만, 매카시의 공격을 받은 전문가들은 줄줄이 해고됩니다.
‘매카시는 부패한 정부와 맞서 싸우는 투사다.’ 재향군인회, 해외 참전용사 협회를 포함한 대중의 지지 물결이 일어납니다. 매카시즘 불길이 막 타오르기 시작하던 1950년 6월, 한국전쟁이 발발했고요. ‘제3차 세계대전이 일어날 것’이란 미국인의 공포는 극에 달했죠.
기회를 잡은 매카시는 공격 강도를 높입니다. “국무부 집단이 중국 국민당 지원을 방해해서(중국을 공산화해서) 미국 청년들이 한국에서 죽어가고 있다!”
반공주의는 극에 달합니다. 영화와 책, 장난감 상자와 풍선껌 종이에까지 반공 메시지가 등장했죠. 미국 의회는 1950년 9월 공산주의 활동을 억압하는 내용의 ‘내부 보안법’을 통과시킵니다. 트루먼 대통령이 거부권을 행사했지만, 소용없었죠. 매카시를 막을 자는 없어 보였습니다.
이제 공산주의자로 낙인찍히면 경력은 끝이었습니다. 정부뿐 아니라 민간도 마찬가지였죠. 그중 표적이 된 건 할리우드. 미국 하원의 반미활동위원회(HUAC)는 배우들을 줄줄이 청문회장에 세웠는데요. 업계의 다른 공산주의자 이름을 대라는 요구를 거부한 이들은 즉시 할리우드에서 추방됐고요. 순순히 증언하며 “과거 공산주의 활동은 제 무지의 소치”라고 고개 숙인 이들은 활동을 이어갔습니다. 할리우드엔 여러 버전의 ‘블랙리스트’가 나돌았고, 영화 제작자는 작가나 배우를 고용하기 전에 재향군인회에 전화해 의견을 물어볼 지경이었죠.
진보적 엘리트들의 산실로 여겨졌던 대학들도 표적이 됐습니다. 12개 이상 주는 공산주의자의 공립대학 강의를 금지했고요. 하버드대를 포함한 여러 대학이 공산주의자를 교수진에서 배제한다는 성명을 발표합니다.
1952년 대선. 전쟁 영웅인 드와이트 아이젠하워 공화당 후보가 당선됩니다. 무려 20년 만에 공화당이 백악관을 차지하게 된 거죠. 유권자들은 공산주의와 맞서 싸울 수 있을 만한 인물을 원했습니다.
공화당의 분열과 매카시의 자멸
아이젠하워 대통령은 1953년 취임 뒤 반공과 안보를 외쳤습니다. 하지만 다른 정책에 있어서는 매카시로 대표되는 공화당 강경 우파와 차이가 컸죠. 아이젠하워는 ‘큰 연방정부’라는 뉴딜정책의 원칙을 이어갔습니다. 사회보장 제도를 확대하고, 국가 고속도로 시스템을 구축하고, 공화당의 예산 삭감 시도를 막는 정책을 펼쳤죠.
그는 진보 정책에 대한 강경 우파의 뿌리 깊은 반감엔 별 관심 없었습니다. 오히려 근거 없는 음모론만 늘어놓는 매카시 같은 부류를 혐오했죠. 공화당의 분열이 시작됐습니다.
무엇보다 2~3년 사이에 세상은 크게 안정됐습니다. 스탈린은 1953년 3월 사망했고, 한국전쟁은 그해 7월 휴전협정을 체결했죠. 미국 경제는 전후 호황을 누리고 있었습니다.
그러나 정권이 바뀐 뒤에도 매카시와 그 일파는 정부 내 공산주의자와의 싸움을 멈추지 않았습니다. 국무부 도서관, 정부 인쇄국 등을 들쑤신 그는 급기야 육군에까지 손을 댑니다. 서류상의 실수를 꼬투리잡아 “공산주의자 승진에 책임 있는 장군들의 지휘권을 박탈하라”고 군을 공격했죠.
아이젠하워 대통령은 격분합니다. 다른 기관은 몰라도 군대를 공격하는 건 참을 수 없었죠. 아이젠하워는 언론 성명에서 군의 실수를 인정하면서 이렇게 덧붙입니다. “공산주의에 반대하면서 미국의 정의에 부합하지 않는 방법을 사용한다면 스스로 패배하는 것입니다.” 일종의 마지막 경고였습니다.
1950년 무명의 매카시를 영웅으로 띄운 건 신문이었습니다. 1954년 그를 바닥으로 끌어내린 건 TV 방송이었죠.
1954년 3월, CBS 기자 에드워드 머로는 자신의 저녁쇼 ‘See It Now’를 매카시에 대한 폭로로 채웁니다. 매카시가 화내고, 협박하고, 무례하게 구는 모습을 생생히 담아 보여줬죠. 당시 TV는 뉴미디어였고, 이전까지 대부분 사람들은 신문 기사와 연출된 사진으로만 매카시를 접해왔습니다. 하지만 TV에서 본 그의 이미지는 완전히 달랐죠. 헝클어진 차림새로 안절부절못하며 횡설수설하는 진짜 매카시가 보였습니다.
이후 8주간 이어진 육군-매카시의 청문회는 187시간 넘게 TV로 생중계됐습니다. 이제 미국인들은 매카시의 실체를 눈으로 똑똑히 확인할 수 있었습니다. 50%였던 매카시에 대한 지지율은 이 청문회 뒤 34%로 떨어졌죠. 그의 인기는 급격히 식었고, 이제 공화당 내부에서도 공격이 이어집니다. 매카시는 아이젠하워 대통령까지 비판하며 발버둥 쳤지만, 그럴수록 공화당 의원들은 그를 외면합니다. 그는 워싱턴에서 영향력을 잃었고요. 1957년 급성 간부전으로 사망합니다.
1955년 6월. 아이젠하워 대통령은 백악관 회의에서 이런 유명한 농담을 남깁니다. “매카시즘은 이제 매카시워즘이다(McCarthyism is now McCarthywasm).”
1956년 대선에선 더 이상 ‘국내 공산주의’가 쟁점이 아니었습니다. 1957년 6월 대법원은 일련의 공산주의자에 대한 유죄판결을 뒤집고 ‘행동이 아닌 단순한 신념만으로 처벌할 수 없다’고 판결했죠.
매카시즘의 책임은 매카시라는 선동가에 돌려야 할까요. 매카시에게 일격을 날렸던 그 역사적 방송에서 에드워드 머로는 “매카시의 주요 업적은 대중의 마음을 혼란스럽게 만든 것”이라고 말했습니다. 그리고 이렇게 덧붙였죠. “그것은 누구의 잘못일까요? 사실 그의 잘못은 아닙니다. 그는 이러한 공포 상황을 만든 것이 아니라 단지 그것을 이용했을 뿐입니다. 카시우스가 옳았습니다. ‘친애하는 브루투스, 잘못은 우리의 별에 있는 것이 아니라 우리 자신에게 있습니다.’”
머로가 인용한 셰익스피어의 문장대로, 매카시즘은 미국인 마음에 스며든 두려움과 퇴행적인 향수의 결합으로 탄생했습니다. 매카시는 이를 이용하려던 많은 정치인 중 가장 성공적인 인물이었죠. 언론은 그의 보조 역할을 했고요. 75년이 지난 지금, 미국 사회는 그때와 정말 다를 수 있을까요. By.딥다이브
(매카시즘 관련 기록과 해석은 뉴욕타임스 기자 클레이 라이슨이 올해 출간한 책 ‘적색 공포: 블랙리스트, 매카시즘, 그리고 현대 미국 건설(Red Scare: Blacklists, McCarthyism, and the Making of Modern America)’을 주로 참조했습니다.)
