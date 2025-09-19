[Tech&]LG 냉장고, 깨끗하게 ‘관리’하고 ‘핏’하게 맞춘다

크게보기 LG전자 스템(STEM) 냉장고(왼쪽)와 핏 앤 맥스(Fit&Max) 냉장고.

LG전자가 최고 수준 에너지 효율과 고객 맞춤형 편의성을 갖춘 냉장고 신제품 라인업을 앞세워 프리미엄 시장 공략에 속도를 내고 있다. 직수관으로 깨끗한 물을 공급하고 얼음을 만들어 제공하는 냉장고 ‘스템(STEM)’, 빌트인 스타일 인테리어를 만드는 냉장고 ‘핏 앤 맥스(Fit & Max)’ 등 고객의 주방 공간에 조화롭게 어우러지는 맞춤형 제품을 제공해 나간다.

직수관으로 만든 다양한 얼음으로 취향 맞춤 ‘LG 스템(STEM) 얼음정수 냉장고’

크게보기 직수관으로 깨끗한 물을 공급하고 얼음을 만드는 LG 스템 얼음정수 냉장고.

스템은 직수관으로 깨끗한 물을 공급하고 얼음을 만드는 LG전자의 직수형 냉장고 브랜드다.구독을 통한 전문가의 꼼꼼한 제품 관리도 장점이다. 정기적으로 필터 교체부터 직수관, 출수구, 제품 외부까지 꼼꼼하게 관리하는 것은 물론이고, 올해부터는 도어 고무패킹 세척과 냉장고 밀폐력을 높이는 고무패킹 관리가 추가됐다. 고객이 직접 관리하기 어려운 냉각핀과 쿨링 팬의 이물과 먼지 등도 깨끗하게 세척해 준다.

주방 공간에 딱 맞춘 빌트인 스타일 ‘LG 냉장고 핏 앤 맥스(Fit & Max)’

크게보기 4mm 간격만으로 설치 가능한 LG 디오스 오브제컬렉션 냉장고 ‘핏 앤 맥스’.

핏 앤 맥스는 LG전자의 ‘제로 클리어런스(ZeroClearance)’ 힌지 기술로 냉장고와 벽 사이의 틈을 최소화한 냉장고다. 500원짜리 동전 2개 두께인 4mm의 간격만으로 설치할 수 있다. 냉장고 깊이는 일반적인 국내 가구장 깊이(700mm)에 맞춰 냉장고가 앞쪽으로 툭 튀어나오지 않아 마치 처음부터 빌트인 제품을 설치한 것처럼 일체감 있는 분위기를 연출한다.

LG전자는 주방 공간에 딱 맞춘 일체감이 느껴지는 디자인을 구현할 수 있어 ‘핏 앤 맥스’라고 이름을 붙였다. 공간의 낭비 없이 고급스럽고 깔끔한 빌트인 가전의 장점과 이사나 가구 재배치 등 이동 제약이 없는 기존 가전의 장점을 모두 갖췄다.LG전자는 △상냉장 하냉동 냉장고 △김치냉장고 △컨버터블(냉장·냉동·김치냉장고) 등으로 라인업을 다양하게 확대하고 있다.

프리미엄 가전 격전지 ‘유럽’서도 소비자매체 평가 ‘1위’… 핵심은 ‘AI 코어테크’

크게보기 세계 각국 소비자 매체로부터 ‘최고의 냉장고’로 연이어 선정된 LG전자 냉장고.

LG전자 냉장고는 세계 각국 소비자 매체로부터 ‘최고의 제품’으로 잇달아 선정되며 신뢰받는 글로벌 프리미엄 생활가전 시장 최강자로서의 위상을 공고히 하고 있다.특히, 프리미엄 가전의 격전지 유럽에서도 각국 소비자 매체의 제품 성능 평가에서 품질과 신뢰성을 인정받고 있다. 올해 8월 기준 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 스웨덴, 덴마크, 핀란드 등의 19개 평가 부문에서 1위를 차지했다.최근에는 독일 비영리 소비자 기관 ‘슈티프퉁 바렌테스트(Stiftung Warentest)’의 제품 성능 평가에서 LG 냉장고가 냉장고 분야 1위로 선정됐다.LG전자 냉장고가 인정받는 배경에는 핵심 부품 기술력(코어테크)에 AI를 더한 ‘AI 코어테크’ 기반의 뛰어난 성능이 있다. LG전자는 고객의 다양한 필요에 부합하는 차별화된 제품을 지속적으로 선보일 계획이다.