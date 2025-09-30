[Tech&]삼성SDS, ‘AI 풀스택’ 서비스로 기업 고객 혁신 선도

크게보기 9월 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘리얼 서밋(REAL Summit) 2025’에서 삼성SDS 이준희 대표이사(사장)가 기조연설을 하고 있다.

이준희 대표이사, AI 에이전트 시대의 기업 혁신 전략 제시… “AI 풀스택 제공하는 최고의 파트너는 삼성SDS”



이준희 삼성SDS 대표이사(사장)는 11일 고객 초청 행사 ‘리얼 서밋(REAL Summit) 2025’ 기조연설을 통해 “AI 어시스턴트를 넘어 자율적으로 업무를 수행하는 AI 에이전트 시대가 본격적으로 열리고 있다”며 “예를 들어 출장 항공편 예약 시 AI 에이전트는 단 한 번의 요청만으로 개인 일정, 선호도, 과거 이용 내역을 분석해 최적의 항공편을 찾고 예약까지 완료할 수 있다”고 설명했다.또한 “AI 에이전트가 업무 현장에 도입되면 기업은 효율성과 속도에서 전례 없는 혁신을 경험하게 될 것”이라고 덧붙였다.삼성SDS는 AI 트랜스포메이션을 성공적으로 이끌기 위해 AI와 클라우드 인프라, 데이터 처리 능력, 보안 역량 등 전문성이 필수임을 강조했다. 이 대표는 “AI 트랜스포메이션은 단순한 기술 도입이 아니라 기업 전반의 변화를 요구하는 여정으로, 신뢰할 수 있는 IT 파트너와의 협력이 필요하다”며 “삼성SDS가 기업 혁신을 위한 AI 풀스택을 제공하는 최고의 파트너”라고 강조했다.

삼성SDS는 클라우드 전환에 필요한 모든 서비스를 제공하는 국내 유일한 클라우드 기업이다.이와 함께 △언어모델과 기업 시스템을 연결하는 생성형 AI 플랫폼 ‘패브릭스(FabriX)’ △협업 솔루션에 생성형 AI를 적용한 ‘브리티 코파일럿(Brity Copilot)’ △업무 자동화 솔루션 ‘브리티 오토메이션(Brity Automation)’을 포함한 AI 풀스택 서비스를 제공한다. 또한 오랜 기간 축적해온 컨설팅 전문성 및 다양한 산업군에서의 구축 경험, 그리고 MSP 역량까지 더해 고객사의 AI 트랜스포메이션을 가속화하고 있다.

생성형 AI 서비스로 기업의 업무 생산성 혁신

삼성SDS는 패브릭스, 브리티 코파일럿, 브리티 오토메이션을 통해 기업의 하이퍼오토메이션 혁신을 지원하고 있다.기업의 다양한 데이터, 지식 자산 등 사내 업무 시스템과 거대언어모델(LLM)을 안전하게 연결하는 생성형 AI 플랫폼 패브릭스는 AI 에이전트 플랫폼으로 진화하고 있다. 이를 통해 AI 에이전트를 쉽게 제작하고 공유하며 업무에 활용할 수 있다. 패브릭스는 MCP(Model Context Protocol), A2A(Agent-to-Agent) 기술을 통해 AI 에이전트의 업무 범위를 확대하고, 여러 에이전트가 협력하여 최적의 결과를 도출하도록 지원한다.또한 패브릭스를 통해 고객사의 오랜 고민인 시스템 현대화도 손쉽게 추진할 수 있다. 금융사들은 높은 전환 비용, 전문 개발자 부족 등의 어려움으로 노후화된 시스템의 현대화를 망설여 왔다. 그러나 패브릭스의 코드 전환 에이전트를 적용하면 기존에 만들어져 있는 코드를 새로운 프로그래밍 언어로 자동 전환할 수 있다.삼성SDS가 금융 고객사에 코드 전환 에이전트를 적용해본 결과, 98.8%의 코드 전환율을 보였으며 매뉴얼 전환 대비 약 68%의 개발비용을 절감(금융사 PoC 결과)하는 효과를 거뒀다.특히 △영상회의 중 다국어를 실시간으로 통번역하는 인터프리팅 에이전트(Interpreting Agent) △주요 일정과 할 일을 알려주는 브리핑 에이전트(Briefing Agent) △업무 맥락에 맞는 지식을 추천하는 큐레이팅 에이전트(Curating Agent) △부재중 업무 문의에 자동 답변하는 앤서링 에이전트(Answering Agent) △이동 중 음성 명령으로 업무를 처리하는 보이스 에이전트(Voice Agent) 등을 연말까지 순차적으로 출시하여 활용 영역을 확대할 예정이다.삼성SDS는 사내 임직원의 메일과 메신저를 통해 들어오는 단순 문의 대응을 앤서링 에이전트에게 맡긴 결과, 하루 평균 3.8건의 단순 문의를 자동으로 답변하여 일평균 1.4시간(삼성SDS 사내 임직원 설문 결과) 더 중요 업무에 몰입할 수 있게 되었다.브리티 오토메이션은 사람이 반복적으로 처리하는 단순 업무를 SW 로봇으로 자동화하는 RPA(Robotic Process Automation)에 생성형 AI를 연계한 서비스다. 삼성SDS 브리티 오토메이션은 국내 시장점유율 60%로 1위를 기록 중이며 공공, 금융, 제조, 유통, 바이오 등 310여 개 기업 및 기관이 사용 중이다.한편, 삼성SDS는 기존 브리티 오토메이션 봇(Bot)에서 한발 더 나아가 에이전틱 봇(Agentic Bot)으로 발전시켜 단순 반복 업무와 같은 정형화된 업무뿐만 아니라 데이터나 사용자 인터페이스(UI)가 변화하는 업무 시나리오도 자동화할 수 있는 기술을 10월 선보인다.에이전틱 봇 기능이 탑재된 브리티 오토메이션은 자연어 지시만으로도 자동화 설계를 진행하고, 실행 과정에서의 변경이나 오류도 스스로 해결한다.실제 삼성SDS는 재무 경비 처리 업무에 브리티 오토메이션을 적용한 결과, 24시간이 걸리던 1500건의 수작업 업무를 단 5시간 만에 완료(삼성SDS 재무 담당자 업무 처리 건수 기준)했다.

글로벌 파트너 및 고객 성공 사례 공유

크게보기 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘리얼 서밋(REAL Summit) 2025’에서 마이클 델 델테크놀로지스 회장이 영상 인사를 하고 있다.

크게보기 11일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘리얼 서밋(REAL Summit) 2025’에서 SAP 피터 플루임 엔터프라이즈 클라우드 서비스 총괄이 기조연설을 하고 있다.

삼성SDS는 글로벌 파트너들과의 협력도 지속적으로 추진하고 있다. 리얼 서밋 기조연설에서 마이클 델 델테크놀로지스 회장은 “AI 기반 혁신의 밝은 미래를 삼성SDS와 함께 만들어 가겠다”며 삼성SDS와의 지속적인 협력을 언급했다.피터 플루임 SAP 총괄은 “삼성SDS의 안전하고 효율적인 데이터센터를 통해 SAP S/4HANA 프라이빗 클라우드를 제공하며, 그 외 삼성SDS가 제공하는 다양한 서비스를 이용할 수 있다”고 말했다. 최근 삼성SDS는 국내 최초로 SAP 프리미엄 서플라이어(Premium Supplier)로 선정되어 SCP 기반 전사적 자원관리(ERP) 전환 사업을 본격화하고 있다.또 다양한 국내 기업들은 삼성SDS 생성형 AI 서비스를 도입하고 있다. KB금융그룹은 패브릭스를 통해 금융 서비스 전반에 대한 고객 만족도와 생산성을 높였으며, 원익그룹은 브리티 코파일럿의 통번역 및 회의록 자동화 기능으로 글로벌 커뮤니케이션을 개선했다고 설명했다.

