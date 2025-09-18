4차 발사 앞둔 누리호 “민간기업 주도 뉴스페이스 첫걸음”

2년 6개월만에 11월 발사… 고흥 현장 가보니
해발 100m 발사대에 누리호 우뚝… 추진체 배출 등 막바지 점검 한창
차세대 중형 위성 첫 발사 준비도
한화에어로, 제작 全과정 이끌어… “민간 주도 첫 발사, 점검 철저히”
“지금 시끄럽게 들리는 이 소리는 저기 서 있는 누리호의 내부를 최적의 습도와 온도로 유지하기 위해 돌아가는 공조 시스템 소리입니다. 연료를 주입할 수 있는 환경이 마련되면 영하 180도의 액체 산소가 누리호에 들어가게 됩니다.”
16일 전남 고흥에 있는 나로우주센터에서는 두 달 앞으로 다가온 한국형발사체 ‘누리호’의 4차 발사를 위한 ‘추진제 충전·배출 사전시험(WDR)’이 한창이었다. 산을 깎아 만든 해발 100m의 발사대에는 아파트 16층 높이의 누리호와 이를 지탱하고 있는 장비들이 서 있었다. 김대래 한국항공우주연구원 나로우주센터장은 “지금 눈에 보이는 발사대 장비들은 전체의 3분의 1 정도밖에 안 된다”며 “나머지는 발사대 아래에 있다”고 설명했다.
● ‘뉴 스페이스’의 첫 단추가 될 4차 발사
이날 웅장하게 서 있는 누리호 아래서 연구원들은 누리호에 연료를 넣어줄 배관들을 연결하는 작업에 분주했다. 누리호 바로 옆에 서 있는 엄빌리컬타워는 ‘탯줄’이라는 의미대로 추진제와 산화제, 고압 가스 등 누리호의 ‘영양분’을 제공하는 역할을 담당한다. 이날 배선 작업이 모두 완료되면 170t에 달하는 추진제와 산화제를 누리호에 주입하고 다시 빼는 작업이 이뤄진다. 박종찬 항우연 누리호고도화사업단장은 “산화제로 사용되는 액체 산소는 영하 180도의 극저온으로 유지된다”며 “극저온 연료가 주입됐을 때 누리호의 형태 변화나 작동 이상이 없는지를 확인하는 작업”이라고 했다.
이번 발사는 여러 가지 면에서 의미가 있다. 바로 앞선 발사인 3차 발사가 2023년 5월에 수행된 만큼 2년 6개월 만에 진행되는 발사인 데다, 누리호의 체계종합기업인 한화에어로스페이스가 누리호 제작의 주관을 맡아 이뤄지는 첫 발사이기 때문이다. 이전 발사까지는 한화가 1∼3단의 단 조립 정도에만 참여했지만, 이번 발사에서는 각각의 단 조립부터 전기체 조립 등 제작 전 과정을 주관했다. 박 단장은 “민간 기업이 주관하는 첫 발사이다 보니 WDR 등 여러 사전 점검 절차에 많은 노력을 기울이고 있다”고 했다.
● 누리호 첫 중형위성 발사 시도
현재 한화에어로스페이스는 고흥에서 차로 약 2시간 거리의 순천에서 발사체 조립동을 건설하고 있다. 내년에 예정된 누리호 5차 발사까지는 고흥 나로우주센터에서 단 조립을 진행하게 되지만 2027년 6차 발사는 한화의 순천 발사체 조립동에서 단 조립을 완료한 뒤 배를 통해 나로우주센터까지 이동시킬 예정이다.
11월로 예정된 누리호 4차 발사에는 차세대 중형위성 3호 및 큐브위성 12기가 실릴 예정이다. 누리호는 고도 600km의 태양동기궤도에 각 위성을 하나씩 사출하게 된다. 주탑재위성인 차세대 중형위성 3호는 약 580kg으로 누리호가 3차 발사에 실었던 차세대소형위성 2호(180kg)의 3배 이상의 무게다. 누리호가 중형위성급 위성을 발사하는 것은 이번이 처음이다.
중형위성급 위성의 경우 우주 공간에서 궤도를 조정하기 위해 ‘하이드라진’이라는 연료를 사용하기 때문에 항우연은 이번 발사를 위해 약 20억 원을 투자해 하이드라진 충전 설비도 새로 구축했다. 막바지 점검 중인 누리호 4차 발사는 11월 말경 진행될 예정으로, WDR 결과에 따라 발사관리위원회가 이달 말 최종 날짜를 결정한다.
