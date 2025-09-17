파리바게뜨, 美 텍사스 제빵공장 착공… 2029년 완공 목표

SPC그룹의 베이커리 브랜드 파리바게뜨가 미국 텍사스에 제빵공장을 착공했다.
17일 SPC그룹에 따르면 파리바게뜨는 텍사스주 존슨 카운티(Johnson County) 벌리슨 시(City of Burleson)에 위치한 산업단지 하이포인트 비즈니스 파크에서 제빵공장 착공 행사를 진행했다.
행사에는 크리스 플레처(Chris Fletcher) 벌리슨 시장, 크리스토퍼 보데커(Christopher Boedeker) 존슨 카운티 판사, 도광헌 휴스턴 총영사관 댈러스 사무소 소장과 허영인 SPC그룹 회장, 허진수 파리바게뜨 사장, 대런 팁튼(Darren Tipton) 파리바게뜨 미주법인 총괄 등이 참석했다.
텍사스 제빵공장은 도널드 트럼프 대통령의 1기 행정부 시기 때부터 추진됐다. 2019년 트럼프 대통령은 방한해 허영인 회장 등과 ‘한국 경제인 간담회’를 가졌는데, 이 자리에서 한국 기업인들에게 대미 투자 확대를 요청했다. 이에 따라 파리바게뜨는 미국 현지 공장 설립을 검토하기 시작했다.
건립되는 공장의 투자 금액은 2억800만 달러(약 2900억 원)이며, 2029년 최종 완공이 목표다. 우선 2027년 약 1만7000㎡의 생산 시설을 건립해 가동하고, 2029년까지 2만8000㎡ 규모로 확장해 나갈 계획이다.
파리바게뜨는 현재 미국과 캐나다 등 북미 지역에서 250여 개 매장을 운영 중이다. 2030년까지 북미시장에서 1000개 매장 개설을 목표로 한다. 텍사스 공장은 북미시장과 향후 진출 예정인 중미시장을 위한 교두보 역할을 할 것으로 기대된다.
