獨 옥토버페스트 ‘파울라너 생맥주’, 국내서도 즐긴다

세계 최대 맥주 축제인 독일 옥토버페스트만을 위해 연 1회 한정된 양만 생산하는 ‘파울라너 옥토버페스트’를 국내에서도 즐길 수 있다.
하이트진로는 ‘파울라너 옥토버페스트’를 국내 독점 출시한다고 16일 밝혔다. 지난 2022년 첫 선을 보인 이후 긍정적인 소비자 반응이 이어지면서 4년째 출시를 지속하고 있다.
옥토버페스트는 독일 뮌헨에서 9월 중순부터 약 2주간 개최되는 세계 최대 맥주 축제로 뮌헨에 기반을 둔 단 6개 양조장의 맥주만 판매된다. 파울라너 옥토버페스트는 그 중 하나로 축제에서 판매되는 맥주의 60% 이상을 차지하는 인기 제품이다.
파울라너 옥토버페스트는 한정량만 생산된다. 하이트진로는 오는 20일부터 CJ프레시웨이가 식음 서비스를 운영 중인 12곳의 골프장에서 파울라너 옥토버페스트 생맥주 제품만 소진시까지 판매할 계획이다. 특히 시흥 솔트베이 GC, 가평 프리스틴밸리 GC, 용인 세현 CC 3곳에서는 미니 팝업 스토어가 운영될 예정이다.
또한 10월 2일부터 4일까지 남해 독일마을에서 열리는 ‘제13회 독일마을 맥주축제’에도 파울라너가 메인 브랜드로 참여해 옥토버페스트 생맥주를 선보인다. 축제에서는 옥토버페스트 생맥주 외에도 밀맥주인 파울라너 바이스비어와 정통 독일식 라거인 파울라너 뮌헨 라거도 함께 맛볼 수 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
