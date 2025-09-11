李 “주가조작땐 원금까지 싹 몰수…패가망신 확실히 보여줄 것”

이재명 대통령이 11일 취임 100일 기자회견에서 “주가 조작, 부정 공시는 말씀드린 대로 엄격히 처벌해서 주가 조작하면 패가망신한다는 걸 확실히 보여주려 한다”고 말했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’에서 “저는 말한 건 꼭 지킨다. 그래야 제 말에 권위가 생긴다. 지시한 것도 꼭 챙긴다”면서 이렇게 말했다.
이 대통령은 “국내 주식이 매우 저평가된 건 사실이고 국민이 국내 주식시장을 매우 불신하는 것도 사실”이라며 “국내 주식시장에 대한 불신 요소를 최소화해야 한다”고 했다.
이 대통령은 주가 조작, 부정 공시 등에 대한 처벌과 관련해 “지금 시스템이 잘 갖춰지고 있다. 합동조사본부도 잘 만들어져 실시간으로 점검한다”고 했다.
또 이 대통령은 “주가조작을 해서 이익을 본 것만 몰수하는데, 주가 조작에 투입된 원금까지 싹 몰수하게 적용하라고 했다”며 “이미 그 제도가 있는데 너무 잔인하다고 안 한다고 하던데, 제가 다 적용하라고 했다”고 했다.
그러면서 이 대통령은 “방송을 보시는 주가 조작 사범 여러분, 앞으론 조심하라”며 “하지 마시라”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
