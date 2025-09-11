“2년새 판매점수 8배 껑충”… 롯데칠성 ‘순하리’, 美소주시장 영향력 비결은?

롯데칠성음료의 과일소주 ‘순하리 처음처럼(이하 순하리)’이 미국 소주 시장에서 꾸준한 성장세를 기록하며 입지를 강화하고 있다.
11일 롯데칠성음료에 따르면 미국에서 순하리 판매채널은 올해 상반기 미국에서 2만3000여 개점을 넘어섰다. 2023년 말 2700여 개점 대비 8배 이상 급증한 것이다. 미국 내 소주 판매 지역도 48개주로 2023년 말 26개주 대비 약 85% 늘었다.
롯데칠성음료는 지난해 코스트코(Costco), 타겟(Target), 크로거(Kroger), 알버슨(Albertsons) 등 미국 대형 유통채널에 순차적으로 순하리와 새로를 입점시키며 현지 시장으로 판매채널을 넓혀 나갔다.
이에 따라 롯데칠성음료의 미국 내 과일소주 수출액은 2021년부터 지난해까지 연평균 성장률 38%를 기록했으며, 올해 상반기 과일소주 수출액도 전년 동기 대비 약 20% 증가했다. 또한 처음처럼, 새로 등 일반 소주의 미국 수출액도 2021년부터 지난해까지 연평균 20% 이상 올랐다.
롯데칠성음료는 순하리가 교민 시장을 넘어 현지 시장까지 확대한 성공 요인으로 미국 현지 주류 유통사 ‘E&J 갤로’와의 협력이 주효했다고 분석했다. 롯데칠성음료는 지난 2023년 12월 전 세계 약 110개국에 ‘칼로로시’, ‘갤로’ 등 와인을 수출하는 주류 회사 E&J 갤로와 글로벌 파트너십을 강화하는 업무협약을 체결했다. 이어 지난해 1월부터 갤로의 유통망을 활용해 ‘순하리’, ‘처음처럼’, ‘새로’를 현지 주류 판매점, 대형마트 체인점 등에 입점했다.
롯데칠성음료 관계자는 “E&J갤로의 유통망을 활용한 채널 다변화가 가시화된 성과로 나타나고 있다”며 “한국 소주를 위스키나 맥주처럼 독자적인 주류 카테고리로 자리잡을 수 있도록 해외 마케팅을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.
한편 미국 내 한국 소주 인기가 높아지면서, 미국 캘리포니아 주의회는 올해부터 매년 9월 20일을 ‘소주의 날’로 제정했다. 롯데칠성음료는 이를 기념하기 위해 지난 8월 열린 행사에서 순하리, 처음처럼, 새로 제품을 소개하고 시음행사를 진행했다.
