런던 시민 사로잡은 ‘삼성 AI 홈’… 年수십만명 방문 ‘체험 명소’로

킹스크로스 삼성 가전매장 가보니
18세기 산업혁명 당시 영국 전역으로 석탄을 실어 나르던 런던의 킹스크로스에는 삼성전자의 유럽 최대 규모 체험형 매장이 자리 잡고 있다. 인공지능(AI) 홈 체험 공간과 쿠킹 클래스, 카페 등 편의 시설을 갖추면서 연간 수십만 명의 방문객이 몰리고 있다.
모바일로 블라인드-조명 등 조작
절감된 전력 사용량도 바로 확인
쿠킹스쿨-카페까지… 방문객 몰려
8일(현지 시간) 영국 런던에 있는 삼성전자의 프리미엄 체험 매장 삼성킹스크로스(KX)에 방문하자 현지 라이프스타일에 맞춘 3종 체험 공간을 만날 수 있었다. 유럽 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘IFA 2025’에 맞춰 올해 초에 AI 홈 체험 프로그램을 강화하면서 현지인들의 만족도가 더 높아졌다.
사용자 편의를 높인 ‘바비칸 아파트먼트’ 체험 공간에서는 사용자가 직접 모바일로 가전 기기를 조작할 수 있었다. ‘굿모닝 루틴’ 기능을 작동하면 커튼이 자동으로 열리고 조명이 켜졌다. 반대로 ‘굿 이브닝 루틴’ 기능을 선택하면 집 안 가전의 전원이 자동으로 꺼지고, 블라인드가 닫히는 등 편안한 취침 환경을 경험할 수 있다.
에너지 효율에 집중한 ‘해크니 아파트먼트’ 체험 공간에서는 유럽 소비자들의 에너지 절약 트렌드를 반영한 ‘AI 에너지 모드’를 볼 수 있다. 태블릿을 통해 전력 사용량을 추적하고, 얼마나 절감할 수 있는지 확인할 수 있다.
주방 전시 공간에선 방문객들을 대상으로 지역 내 유명 셰프가 쿠킹 스쿨을 정기적으로 열고 있으며, 체험 공간 옆에 카페를 마련해 방문객에게 휴식 공간도 제공한다.
삼성전자 관계자는 “KX가 유럽 공략의 최전선인 만큼 최신 AI 홈 기술을 즉각 적용해서 고객들이 체험할 수 있도록 하고 있다”며 “IFA 2025에서 선보였던 제품들도 출시 일정에 맞춰 매장에 진열될 것”이라고 말했다.
KX는 2019년 문을 연 프리미엄 체험 공간으로 제품 전시, 체험, 구매까지 할 수 있다. 매장 크기는 1858m²로 유럽에 있는 체험형 매장 중에서는 가장 크다. 특히 킹스크로스가 도시 재생의 대표적인 성공 사례로 자리 잡으면서 AI 홈 가전에 대한 수요도 늘어나고 있다.
런던=이동훈 기자 dhlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0