캄파리코리아, 추석 위스키 선물세트 공개… ‘와일드터키·글렌그란트’ 투톱 전략

와일드 터키·러셀 리저브·더 글렌그란트 등 폭넓게 구성
전용 글라스 포함해 전문적 테이스팅 경험 제공
추석 시즌 가정용·선물용 수요 본격 공략
대형마트·편의점 채널 통해 전국 판매
캄파리코리아는 10일 다가오는 추석을 앞두고 다양한 위스키 선물세트를 선보인다고 밝혔다. 이번 기획 제품에는 버번 위스키 와일드 터키 101 8년, 러셀 리저브 10년과 싱글 몰트 위스키 더 글렌그란트 10년, 12년, 15년 등이 포함됐다. 각각의 제품은 전용 글라스(온더락잔·하이볼잔·테이스팅 글라스)와 함께 구성돼 소비자들이 집에서도 전문적인 시음 경험을 즐길 수 있도록 했다.
와일드 터키 101 세트는 위스키의 풍미를 느낄 수 있는 온더락잔과 상쾌한 하이볼을 위한 하이볼잔이 포함돼 혼자서 혹은 가족과 함께 즐기기에 적합하다. 러셀 리저브 10년 세트는 세계 위스키 업계에서 부자(父子)로 활동하는 유일한 마스터 디스틸러 에디 러셀(Eddie Russell)과 지미 러셀(Jimmy Russell)이 엄선한 스몰 배치 버번으로, 온더락잔과 함께 제공되는 한정판이다.
더 글렌그란트 라인업도 주목된다. 10년 세트는 위스키 고유의 풍미를 강조하는 테이스팅 글라스와 하이볼잔으로 구성됐으며, 12년 세트는 버번 캐스크와 셰리 캐스크 숙성의 조화를 맛볼 수 있도록 테이스팅 글라스 2종을 포함한다. 특히 추석 한정판으로 선보이는 15년 세트는 ‘비냉각 여과(Non-chill filtered)’ 방식으로 풍미를 살린 배치 스트렝스 제품으로, 위스키 애호가들을 겨냥했다.
브랜드별 특징도 뚜렷하다. 와일드 터키는 미국 켄터키 로렌스버그의 석회암 지대에서 낮은 증류 도수와 강하게 그을린 신규 미국산 오크통 숙성을 거쳐 대담하면서도 섬세한 맛을 이어가고 있으며 100년 이상 전통을 가진 버번 브랜드다. 더 글렌그란트는 1860년 스코틀랜드 스페이사이드에 세워진 증류소와 3만 평 규모의 빅토리안 가든, 독창적인 증류기를 기반으로 ‘가장 우아한 싱글 몰트’라는 명성을 얻었다.
각 선물세트는 700ml 혹은 750ml 용량으로 출시되며, 홈플러스·롯데마트·이마트 등 대형마트와 트레이더스, GS25 편의점 등을 통해 전국적으로 판매된다.
캄파리코리아 관계자는 “다가올 명절, 가족과 함께 하이볼 한 잔으로 정을 나누고 위스키 본연의 깊은 풍미를 즐길 수 있도록 다양한 프리미엄 세트를 준비했다. 앞으로도 일상 속에서 즐길 수 있는 고급스러운 제품을 꾸준히 구성하겠다”고 밝혔다.
