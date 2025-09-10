구글 검색창에 한국어 가능한 ‘AI모드’ 달았다

제미나이 기반 무료검색 서비스
복잡한 질문도 한번에 해결 가능
챗GPT 맞서 ‘검색 왕국’ 수성 주목
구글의 생성형 인공지능(AI) ‘제미나이(Gemini) 2.5’를 기반으로 한 무료 검색 서비스가 9일 한국어로 정식 출시됐다. 구글은 올 5월 AI 모드의 영어 서비스를 출시했으며, 이번에 180여 개국으로 서비스 지역을 확대하면서 한국어, 일본어 등 5개 언어를 추가했다. 챗GPT 출시 이후 급변한 사용자들의 검색 습관에 대응해 ‘검색 왕국’ 지위를 지키기 위한 노력으로 풀이된다.
구글 AI 모드는 별도로 제미나이 앱을 찾아 열 필요가 없다는 것이 강점이다. 동영상이나 이미지 생성이 아닌 AI 답변만 받고 싶다면 평소 쓰던 구글 검색창 첫 화면에서 ‘AI 모드’ 버튼만 누르면 된다. 기존 검색 결과 페이지 상단에 AI가 결과를 요약해 보여 주던 ‘AI 오버뷰(AI Overview)’와는 별도의 서비스다.
과거 키워드 중심의 검색 습관은 챗GPT 등 AI 서비스 등장 이후 말하듯이 길고 복잡한 질문을 던지는 형태로 바뀌었다. 이에 구글은 한 질문을 세부 주제로 나눠 동시에 여러 검색 쿼리(질의어)를 실행하는 ‘쿼리 팬아웃(Query fan-out)’ 기술을 적용했다. 이를 통해 복잡하고 긴 질문이나 여행 계획처럼 여러 단계로 나눠 검색해야 했던 질문을 한번에 해결하도록 했다.
실제 AI 모드 시연에서 ‘내년 5월 철인3종 경기에 나가는데, 훈련 시작 전 알아야 할 점이 무엇이냐’고 묻자 훈련 계획 수립과 장비 준비, 영양 및 컨디션 관리, 정신력 준비 등 단계별 정보를 제공했다. 이어 내 주변의 관련 동호회를 추천해 달라고 후속 질문을 던지면 대화 맥락을 기억해 주변 동호회 정보와 링크를 찾아줬다.
음성과 이미지를 지원하는 것도 특징이다. 해외 식당의 외국어 메뉴판을 찍어 올리고 채식주의자가 먹을 수 있는 음식을 추천해 달라고 하면 메뉴판 이미지를 분석하고 번역해 음식을 추천해 주는 식이다.
구글이 AI 모드로 챗GPT와 퍼플렉시티 등의 위협에서 ‘검색 왕국’의 지위를 지킬 수 있을지도 관전 포인트다. 국내에서도 챗GPT 등 AI 서비스 등장 이후 검색 시장 1위인 네이버의 패권이 축소되고 있다. 네이버는 내년 중 AI탭(가칭)을 통합검색에서 별도 페이지로 공개할 방침이다.
