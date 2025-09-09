삼성바이오로직스, 美 제약사와 1조8000억 CMO 계약… 역대 2번째 규모

지난 1월 2조 계약 이은 대형 계약 체결
올해 누적 수주 5조2435억… 작년 연간 수주 육박
창립 이래 누적 수주 금액 27조 원 돌파
경영 불확실성에도 수주 성과… 생산능력 강화 순항
삼성바이오로직스는 미국 소재 제약사와 약 1조8001억 원(12억9464만 달러) 규모 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다고 9일 공시를 통해 밝혔다. 지난 1월 유럽 소재 업체와 맺은 약 2조 원대 계약에 이어 두 번째로 큰 규모다. 계약 기간은 오는 2029년 12월 31일까지다. 비밀유지조항에 따라 고객사와 제품명은 공개하지 않기로 했다.
이번 계약에 따라 삼성바이오로직스 올해 누적 수주 금액은 5조2435억 원으로 집계됐다. 8개월 만에 작년 연간 수주(5조4035억 원)에 육박하는 성과를 거뒀다. 창립 이후 누적 수주 총액은 27조 원을 돌파했다. 특히 글로벌 경기 둔화와 관세 이슈 등 업계 전반 경영 불확실성이 가중되는 상황 속에 연이은 대형 계약을 따내면서 경쟁력을 입증했다는 평가다.
증가하는 바이오의약품 수요에 맞춰 선제적으로 추진한 생산능력 강화도 순조롭게 이뤄지고 있다. 올해 4월 본격적으로 가동에 들어간 5공장은 기존 1~4공장 최적 사례를 집약한 18만 리터 규모 최신 첨단 시설로 조성됐다. 총 78만4000리터 규모 세계 최대 생산능력도 확보했다. 품질의 경우 미국과 유럽, 일본 등 글로벌 주요 규제기관으로부터 총 382건(2025년 9월 기준)의 제조 승인을 획득했다. 승인 건수는 생산능력 확대에 따라 증가하고 있고 규제기관 실사 통과율은 업계 최고 수준을 유지하고 있다.
한편 삼성바이오로직스는 기존 ‘톱20’부터 ‘톱40’ 고객사까지 주요 고객군을 넓혀 글로벌 시장 공략을 가속화한다는 계획이다. JP모건 헬스케어콘퍼런스와 바이오인터내셔널컨벤션 등 굵직한 글로벌 제약·바이오 행사에 적극적으로 참여해 기술력과 경쟁력을 알리고 잠재고객과 접점을 확대하고 있다.
