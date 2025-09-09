대림대 ‘Dynamic D’팀, Baja 내구력 경기 3년 연속 1위 달성

대림대학교(총장 권순황) 미래자동차공학부 자작자동차동아리 ‘Dynamic D’팀이 2025 KSAE 대학생 자작자동차대회 Baja 부문 동상을 수상했다.
이번 대회는 지난 8월 29일부터 31일까지 3일간 군산새만금자동차경주장에서 개최됐다. Dynamic D팀은 결승전에서 오프로드 서킷을 65바퀴 완주하며 3년 연속 1위를 차지, Baja(Off-Road·오프로드) 부문 동상과 경기성적 부문 동적성능 우수상까지 동시에 거머쥐며 기술적 우수성을 다시 한번 입증했다.
김주왕 팀장은 “이번 대회에서 다양한 변화를 가져온 DL-25의 내구성과 주행 능력을 증명할 수 있어 매우 기쁘다”며, “개선점과 보완점에 대해 확인한 만큼 내년에는 꼭 종합우승을 달성하고 싶다. 6개월이 넘는 시간 동안 함께 노력해 준 팀원들에게 이 영광을 돌린다”고 소감을 전했다.
국창호 혁신융합대학사업단장은 “3년 연속 내구력 경기 1위를 통해 학생들의 우수함을 대외적으로 입증하게 되어 기쁘다”며 “순위도 중요하지만 내구력 경기 1위와 새로 신설된 동적성능 우수상 수상은 미래자동차 핵심인재로서의 자질을 보여준 결과라 생각한다. 앞으로도 다양한 대회 참여와 현장 경험을 통해 실무 능력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
