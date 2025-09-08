장기검토에 막힌 中企규제 1444건…“통근버스도 못 만들어”

경기도의 한 식품 제조 중소기업은 버스가 하루 8대뿐인 지역 여건 탓에 임원들이 개인 승용차로 직원들을 직접 출퇴근시키고 있다. 3년 전 인근 업체들과 함께 공동 출퇴근 전세버스를 도입하려고 했지만, 같은 산업단지가 아니라는 이유로 전세버스를 계약할 수 없었다. 해당 기업은 중소·중견 기업의 애로사항을 청취하는 옴부즈만을 통해 소관 부처에 규제를 개선해달라고 했다. 하지만 여객자동차운수사업법 시행령에서 여러 기업이 공동으로 전세버스를 계약하는 방식을 금지하고 있으며 사고 시 책임이 불명확하다는 이유로 ‘장기 검토’ 사안이 됐다. 장기 검토는 이 문제를 앞으로 계속 검토해 보겠다는 얘기다. 기업들 입장에서는 ‘거부’보다 더 안 좋은 결론이다. 계속 기다려야 하기 때문이다. 실제로 규제 개혁 요청 이후 3년째 답보 상태다.
중소기업이 규제 개선을 요구해도 정부 부처가 장기 검토로 처리하며 결정을 미루는 사례가 매년 반복되고 있다. 검토 결과를 회신할 의무가 없어 요청은 방치되고, 제도 개선은 지연되고 있다는 지적이 나온다.
8일 중소기업 옴부즈만에 따르면 지난해 ‘장기 검토’로 처리된 규제 애로 건의는 1444건으로 2020년(419건)보다 245% 증가했다. 전체 규제 애로 건의 중 장기 검토가 차지하는 비중도 같은 기간 7%에서 28%로 4배 수준으로 뛰었다. 일부 건의는 중복 접수된 점을 감안하더라도 제도 개선 논의가 사실상 멈춘 사례는 적지 않은 것으로 보인다.
전남 완도 소재 중소기업은 택배 요금 문제로 어려움을 겪고 있다. 완도군은 2017년 장보고 대교가 개통돼 주요 섬 5개 모두 육지와 연결되면서 교통 여건이 좋아졌지만, 택배사는 여전히 인근 육지 지역보다 1.5배 비싼 도서산간 요금을 받고 있다. 법에 운임 기준이 없어 택배사가 임의로 요금을 정할 수 있기 때문이다. 해당 기업은 “육지와 연결돼 있기 때문에 물류 취약 지역이 아니다”라며 정부에 개선을 요청했지만 부처는 법률 개정 사안이 아니라는 이유로 장기 검토 처분을 내렸다.
국내 파력(波力) 발전 기업들도 제도가 개선되지 않아 골머리를 앓고 있다. 정부는 한수원, 지역난방공사 등 발전 사업자들이 발전량의 일부를 태양광·풍력 같은 신재생에너지로 만들도록 하고 있다. 이는 신재생에너지를 직접 생산하거나 민간업체에서 공급인증서를 구매해서 충당하는 구조로 이뤄진다. 그런데 이 발급 대상에 파력은 제외돼 혜택을 받지 못하고 있다. 정부는 파력 기술이 초기 단계라는 이유로 지원을 미루고 있는 상황이다. 업계에서는 정부가 2020년에 파력을 유망 재생에너지원으로 보고 ‘탄소중립 시대의 신재생에너지 정책과제’ 대안으로도 명시한 바 있다고 주장하고 있다.
소관 부처들이 중소기업의 규제 개선 요청을 장기 검토로 돌리는 관행은 대표적인 소극 행정 사례로 꼽힌다. 기존 업계의 이해관계가 얽혀 있어 부담이 큰 데다 강행 규정이 없다 보니 사실상 회피 수단으로 활용하고 있다는 지적이다. 노민선 중소벤처기업연구원은 “규제 개선에는 기득권 이해관계가 얽혀 있어 갈등과 잡음이 뒤따를 수밖에 없다 보니 부처 입장에서는 규제 개선에 나서는 게 불편한 일”며 “부처가 답변을 회신할 의무도 없어서 결국 ‘장기 검토’로 미루는 경우가 많다”고 설명했다.
현행법상 소관 부처가 장기 검토로 처리한 건에 대해 경과나 처리 현황을 따로 안내할 의무가 없는 것도 장기검토 건수가 늘어나는 이유 중 하나다. 중소기업 관계자는 “장기검토로 답변이 온 후에 마땅히 대응할 방법이 없다”며 “장기검토 상당수는 사실상 불수용으로 볼 수밖에 없다”고 말했다.
전문가들은 장기검토 후 일정 기간 내 후속 검토나 진행 상황 공개, 회신 의무 등의 장치가 필요하다고 지적했다. 최승재 옴부즈만은 “장기검토로 답변하려면 검토의 시한을 못박는다거나, 검토과정에서 옴부즈만이 의견을 개진할수 있도록 하는 제도개선이 필요하다”고 말했다.
댓글 0