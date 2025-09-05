KT&G, 강릉 가뭄피해 지역 생수 20만병 지원… “실질적 지원 최선 다할 것”

대한적십자사 통해 1억 원 기부, 지역 주민 생활 안정 지원
KT&G는 5일 심각한 가뭄 피해를 입은 강원도 강릉 지역을 돕기 위해 1억 원의 기부금을 대한적십자사에 전달했다고 밝혔다. 이 성금은 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강릉 농가와 주민들을 위한 피해 복구와 생활 안정 지원에 사용되며, 생수 20만여 병을 제공하는 데 활용될 예정이다.
임직원 참여 ‘상상펀드’ 조성금 활용해 재해 복구 기여
기부금은 KT&G 임직원들이 자발적으로 참여해 조성한 ‘상상펀드’ 재원으로 마련됐다. ‘상상펀드’는 2011년 출범한 사회공헌기금으로, 임직원들이 급여에서 일정 금액을 기부하면 회사가 같은 금액을 매칭 형태로 더해 운영된다.
심영아 KT&G ESG경영실장 상무는 “피해 지역이 조속히 정상화되고 주민들이 빠르게 일상으로 복귀할 수 있길 바란다. 앞으로도 가뭄 피해 지역에 대한 꾸준한 관심과 실질적인 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
