“신격호 롯데창업주 정신 배우러 왔습니다”… 日 오사카경제대학 교수·재학생 방한

경영학과 교수와 재학생들, 신격호 기념관·서울스카이 등 주요 상징 공간 방문
기념관서 롯데그룹 성장사와 창업주 견학… 한일 성공 사례 연구 목적
현장 체험 통해 기업가 정신의 가치 직접 배우는 시간 가져
오사카경제대학 경영학과 백인수 교수와 재학생들이 4일 신격호 롯데 창업주의 기업가 정신을 체험하기 위해 서울 롯데월드타워를 방문했다. 학생들은 신격호 기념관에서 롯데그룹의 성장 과정을 다양한 미디어 자료와 실물 사료로 확인하고, 창업주의 경영철학과 도전 정신의 흔적을 직접 살펴봤다.
일행은 이어 롯데월드타워 123층에 위치한 전망대 ‘서울스카이’와 국내 최초의 실내 테마파크인 롯데월드 어드벤처 등 신격호 창업주의 대표 유산을 둘러봤다. 이번 행사는 백인수 교수의 제안으로 마련됐다. 백 교수는 지난해 일본 오사카에서 열린 기업가연구포럼에서 ‘경계 없는 개척자, 롯데 신격호’를 주제로 연구발표를 진행한 바 있으며, 한국과 일본 양국에서 성공적으로 사업을 영위한 신격호 창업주의 기업가 정신에 초점을 맞춰왔다.
백 교수는 “신 창업주의 삶을 연구하며 발견한 경영학적 가치들을 일본 대학생들이 현장에서 직접 경험하고 배울 수 있도록 이번 견학을 준비했다”고 말했다.
견학에 참여한 오사카경제대 재학생 오오타 아야노씨는 “일본에서는 롯데 제품을 많이 접하지만, 한국에서의 큰 성공은 알지 못했다. 기념관과 롯데월드타워·롯데월드를 직접 방문해 신격호 창업주의 기업가 정신을 새롭게 생각해볼 수 있었다”고 밝혔다.
